BIST 1.480
DOLAR 9,60
EURO 11,19
ALTIN 553,56
HABER /  GÜNCEL

Yüksekova’da 70 kilo eroin ele geçirildi

Yüksekova’da 70 kilo eroin ele geçirildi

HAKKARİ’nin Yüksekova ilçesi kırsalında jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 70 kilogram eroin ele geçirildi.

Abone ol

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti” suçunu önlemeye yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “22 Ekim 2021 günü Yüksekova ilçesi Güvenli köyü kırsal alanında yapılan arama faaliyetinde araziye gömülü vaziyette 70 kilogram eroin maddesi ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir” denildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Sözlü izne tazminat yok! Mahkeme kabul etti Yargıtay bozdu
Sözlü izne tazminat yok! Mahkeme kabul etti Yargıtay bozdu
Düzce'de evinden alınıp çiftlikte dövülen genç kayıp! "Ne canlı ne ölü bir haber yok"
Düzce'de evinden alınıp çiftlikte dövülen genç kayıp! "Ne canlı ne ölü bir haber yok"
Galatasaray derbi öncesi taraftara açık idman yapacak
Galatasaray derbi öncesi taraftara açık idman yapacak
En yetkili isim konuştu! Düzenleme yapılmazsa benzin 11 liraya çıkabilir
En yetkili isim konuştu! Düzenleme yapılmazsa benzin 11 liraya çıkabilir
DSÖ: Covid-19 nedeniyle dünya genelinde 100 binden fazla sağlık çalışanı hayatını kaybetti
DSÖ: Covid-19 nedeniyle dünya genelinde 100 binden fazla sağlık çalışanı hayatını kaybetti
Uyandı hayatının şokunu yaşadı! Otomobilinin üzerine bahçe duvarı devrildi
Uyandı hayatının şokunu yaşadı! Otomobilinin üzerine bahçe duvarı devrildi
Fatih Terin 68. kez derbide görev yapacak! 25 galibiyet gördü
Fatih Terin 68. kez derbide görev yapacak! 25 galibiyet gördü
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan flaş F-16 ve SADAT açıklaması
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan flaş F-16 ve SADAT açıklaması
Nihal Bengisu Karaca, Mehmet Metiner'e "terörist" dedi! Kavgada ikinci raunt başladı
Nihal Bengisu Karaca, Mehmet Metiner'e "terörist" dedi! Kavgada ikinci raunt başladı
Kazakistan’da kediler için Kovid-19 aşısı geliştirildi
Kazakistan’da kediler için Kovid-19 aşısı geliştirildi