En yetkili isim konuştu! Düzenleme yapılmazsa benzin 11 liraya çıkabilir

Akaryakıt fiyatlarını belirleyen EPGİS'in Başkanı Fesih Aktaş, Eşel Mobil Sistemi'yle ilgili yeni düzenleme yapılmadığı taktirde, benzinin 11 lira olabileceğini, motorine 2 lira, LPG'ye de 1 lira zam gelebileceğini söyledi.

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Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EGPİS) Başkanı Fesih Aktaş, düzenleme yapılmadığı taktirde, benzinin 11 lira olabileceğini, motorine 2 lira, LPG'ye de 1 lira zam gelebileceğini söyledi.

Akaryakıt fiyatları son olarak geçtiğimiz günlerde yeniden zamlandı. Zamlar öncesi akaryakıt istasyonlarındaki benzin kuyrukları araç sahiplerinin zor durumunda olduğunu ortaya koydu.

Motorin fiyatları zamlarla benzin fiyatlarını geçerken son olarak LPG otogaz fiyatlarına zam geldi. Akaryakıtta ÖTV alanının sıfırlanmasıyla zamlar pompa satış fiyatlarına yansıdı.

Benzine 2.53 lira, motorine 2 lira, LPG'ye 1 lira KDV zammı

EPGİS Başkanı Fesih Aktaş, Eşel Mobil Sistemi’ne dikkat çekerek, devletin EMS’yi geliştirmemesi halinde akaryakıt fiyatlarında, benzinde 2 lira 53 kuruş, motorinde 2 lira 5 kuruş ve LPG de litrede 1 lira KDV eklenmek zorunda kalınacağına dikkati çeken Aktaş, "Bu da benzinde fiyatın litrede 11 liraya çıkması demektir." diye konuştu.