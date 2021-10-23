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Voleybol oynarken kalp krizi geçiren liseli Yasin hayatını kaybetti

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Voleybol oynarken kalp krizi geçiren liseli Yasin hayatını kaybetti

NEVŞEHİR'de, 12'nci sınıf öğrencisi Yasin Özcan (17), okul bahçesinde arkadaşlarıyla voleybol oynadığı sırada kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

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Kentteki özel bir kolejde eğitim gören 12'nci sınıf öğrenicisi Yasin Özcan, iddiaya göre, dün arkadaşlarıyla voleybol oynadığı sırada kalp krizi geçirdi. Öğretmenlerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Özcan, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Yasin Özcan'ın cenazesi, yapılan otopsisinin ardından Gülşehir ilçesindeki Kurşunlu Camii'ne getirildi. Burada kılınan cenaze namazına Yasin Özcan'ın ailesi, okul arkadaşları ve vatandaşlar katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Özcan, Gülşehir asri mezarlıkta toprağa verildi.

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