BIST 1.480
DOLAR 9,60
EURO 11,19
ALTIN 553,56
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Ankara'da feci olay! Poligonda başına ateş ederek yaşamına son verdi

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Ankara'da feci olay! Poligonda başına ateş ederek yaşamına son verdi

ANKARA'nın Çankaya ilçesinde, poligonda atış talimi yapan Sinan B., gözetmenin bir anlık boşluğunda tabancayla başına ateş edip yaşamına son verdi.

Abone ol

Olay, saat 20.00 sıralarında Çayyolu Mahallesi'nde bulunan bir atış poligonunda meydana geldi. Atış eğitimi yapmak için poligona gelen Sinan B., iddiaya göre, gözetmen eşliğinde atış yaptığı sırada tabancayı başına doğrultup, ateş etti. Bulut, kanlar içerisinde kalırken gözetmen sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. 

Olay yerine gelen ekiplerce yapılan kontrolde Sinan B.'nin hayatını kaybettiği tespit edildi. Polis ekipleri, poligon çalışanlarının ifadelerini aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Fiyatlar bir anda fırladı! Ayçiçek yağlarına kallavi zam geldi!
Fiyatlar bir anda fırladı! Ayçiçek yağlarına kallavi zam geldi!
Beyoğlu'nda restorana silahlı saldırı: 1'i ağır 5 yaralı
Beyoğlu'nda restorana silahlı saldırı: 1'i ağır 5 yaralı
ABD Kongre üyelerinden 'Türkiye'ye F-16 satmayın' çağrısı
ABD Kongre üyelerinden 'Türkiye'ye F-16 satmayın' çağrısı
Dışişleri Bakanlığından Rusya'ya taziye mesajı
Dışişleri Bakanlığından Rusya'ya taziye mesajı
Yeni Malatyaspor konuk ettiği Altay'ı devirdi
Yeni Malatyaspor konuk ettiği Altay'ı devirdi
ABD'de mahkeme Halkbank davasının devamına karar verdi
ABD'de mahkeme Halkbank davasının devamına karar verdi
Türkiye 22 Ekim 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu
Türkiye 22 Ekim 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu
New York'ta Türkevi'nin önüne şüpheli paket bırakıldı
New York'ta Türkevi'nin önüne şüpheli paket bırakıldı
Antwerp maçının olay adamı Mesut Özil sessizliğini bozdu
Antwerp maçının olay adamı Mesut Özil sessizliğini bozdu
Ünlü oyuncu Kemal Kuruçay hayatını kaybetti
Ünlü oyuncu Kemal Kuruçay hayatını kaybetti