BIST 1.480
DOLAR 9,61
EURO 11,17
ALTIN 554,20
HABER /  MAGAZİN

Ünlü oyuncu Kemal Kuruçay hayatını kaybetti

Ünlü oyuncu Kemal Kuruçay hayatını kaybetti

Son olarak Seksenler dizisinde 'Seyfi' karakterine hayat veren tiyatro ve sinema oyuncusu Kemal Kuruçay, 59 yaşında hayatını kaybetti. Kuruçay'ın Seksenler dizisi setinde kalp krizi geçirdiği ve tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı öğrenildi.

Abone ol

Tiyatro ve sinema oyuncusu Kemal Kuruçay hayatını kaybetti. Acı haberi tiyatrocu Nedim Saban sosyal medya hesabından duyurdu. Saban, yaptığı paylaşımda, "Çok yetenekli bir oyuncu, çok iyi bir insandı Kemal Kuruçay. İki Oda Bir Sinan oyununda birlikte çalışmıştık, büyük bir sevgi ve özveriyle bağlıydı mesleğe. Çok üzgünüm" ifadelerine yer verdi.

Kemal Kuruçay kimdir?

Kemal Kuruçay, 10 Haziran 1962 tarihinde Ankara'da doğdu. Ankara Müjdat Gezen Sanat Merkezi hocalarından ve kurucularından olan Kuruçay, 1989 yılından itibaren 90lı yılların başında tiyatrocu Mehmet Karagül ile iyi bir ikili oluşturdular.  Kuruçay, birçok televizyon dizisinde rol alırken bazı sinema filmlerinde de oynadı.

ÖNCEKİ HABERLER
Türkiye 22 Ekim 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu
Türkiye 22 Ekim 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu
Elazığ'da kilogramı 60 bin liraya ulaşan safran bitkisinin hasadına başlandı
Elazığ'da kilogramı 60 bin liraya ulaşan safran bitkisinin hasadına başlandı
Pfizer/BioNTech koronavirüs aşısının 5-11 yaş grubunda etkinliği ne kadar?
Pfizer/BioNTech koronavirüs aşısının 5-11 yaş grubunda etkinliği ne kadar?
Akkuyu NGS'nin 1'inci ünitesinde iç koruma kabuğunun 4'üncü katmanı kuruldu
Akkuyu NGS'nin 1'inci ünitesinde iç koruma kabuğunun 4'üncü katmanı kuruldu
ABD Başkanı Biden'den büyük tehdit: Saldırırlarsa savunacağız
ABD Başkanı Biden'den büyük tehdit: Saldırırlarsa savunacağız
450 milyon TL vurgun yapan dolandırıcılara operasyon 18 gözaltı
450 milyon TL vurgun yapan dolandırıcılara operasyon 18 gözaltı
Prof. Dr. Tufan Tükek'ten tedirgin eden yeni varyant açıklaması
Prof. Dr. Tufan Tükek'ten tedirgin eden yeni varyant açıklaması
4B kadrosundaki sözleşmeli personel için kadrolu olma yolu açılıyor
4B kadrosundaki sözleşmeli personel için kadrolu olma yolu açılıyor
NATO'nun gizli stratejisinde Rusya'nın Karadeniz'de saldırısına karşı hazırlık hedefleniyor
NATO'nun gizli stratejisinde Rusya'nın Karadeniz'de saldırısına karşı hazırlık hedefleniyor
ABD'ye F-35 resti çeken Türkiye masaya üç seçenek sundu
ABD'ye F-35 resti çeken Türkiye masaya üç seçenek sundu