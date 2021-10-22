Ünlü oyuncu Kemal Kuruçay hayatını kaybetti

Son olarak Seksenler dizisinde 'Seyfi' karakterine hayat veren tiyatro ve sinema oyuncusu Kemal Kuruçay, 59 yaşında hayatını kaybetti. Kuruçay'ın Seksenler dizisi setinde kalp krizi geçirdiği ve tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı öğrenildi.

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Tiyatro ve sinema oyuncusu Kemal Kuruçay hayatını kaybetti. Acı haberi tiyatrocu Nedim Saban sosyal medya hesabından duyurdu. Saban, yaptığı paylaşımda, "Çok yetenekli bir oyuncu, çok iyi bir insandı Kemal Kuruçay. İki Oda Bir Sinan oyununda birlikte çalışmıştık, büyük bir sevgi ve özveriyle bağlıydı mesleğe. Çok üzgünüm" ifadelerine yer verdi.

Kemal Kuruçay kimdir?

Kemal Kuruçay, 10 Haziran 1962 tarihinde Ankara'da doğdu. Ankara Müjdat Gezen Sanat Merkezi hocalarından ve kurucularından olan Kuruçay, 1989 yılından itibaren 90lı yılların başında tiyatrocu Mehmet Karagül ile iyi bir ikili oluşturdular. Kuruçay, birçok televizyon dizisinde rol alırken bazı sinema filmlerinde de oynadı.