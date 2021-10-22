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4B kadrosundaki sözleşmeli personel için kadrolu olma yolu açılıyor

4B kadrosundaki sözleşmeli personel için kadrolu olma yolu açılıyor

Kamuda çalışan milyonlarca personelin birçok sorunu çözülürken yeni çalışmalarla birçok dengesizlik de ortadan kaldırılacak. Daha önce gerçekleştirilen bir çalışma ile 4C kadrosundaki özelleştirmeden gelen personel 4B'li yapılmış ve kadroya alınmıştı. Şimdi de 4B kadrosundaki sözleşmeli personel için 4A'lı yani kadrolu olma yolu açılıyor.

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Ağustos ayında yapılan toplu sözleşme görüşmelerinde memurların 3600 ek gösterge zamları ile birlikte kamuda sözleşmeli olarak çalışan memurların da sorunları gündeme taşınmıştı. Toplu sözleşme metnine de giren bu iki konuda çalışma yapılacağı ve 2022 yılının sonunda tamamlanacağı da açıklanmıştı.

Sözleşmeli memurlar için talimatı verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Memur-Sen yöneticilerini kabulü sırasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'e sözleşmelilerin kadro sorununun çözümü ile talimat vermişti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü bürokratlarının çalışmaları tamamlanmasından sonra taslak Türkiye Büyük Millet Meclisine (TBMM) sunulacak.

Kapsam nasıl olacak?

Sözleşmeli personelin statüsünün değişmesi, dahası kadroya alınması ile ilgili çalışmaların kapsamı da yavaş yavaş belli olmaya başladı. Bu konuda ilk ipucu toplu sözleşmede verilmişti. Resmi Gazetede yayımlanan toplu sözleşme metniyle ilgili tebliğin 52. maddesinde, "Kamu kurum ve kuruluşlarının görüşü alınarak sözleşmeli personel mevzuatında düzenleme yapılması suretiyle sözleşmeli personelin statülerinin yeniden belirlenmesine ilişkin çalışma yetkili konfederasyonun katkı ve katılımıyla 2022 yılı içerisinde tamamlanacaktır" ifadesi yer aldı.

Bu çerçevede yürütülecek çalışmalarda şu konuların öncelikli olarak masada olması bekleniyor:

- Kamuda bulunan ve 657 sayılı yasanın 4/B maddesine göre çalışan tüm sözleşmeli personelin kadroya alınması ile ilgili çalışma yapılacak.

- Bu kapsamda Milli Eğitim Bakanlığındaki (MEB) sözleşmeli öğretmenler, Sağlık Bakanlığında çalışan sözleşmeli sağlık personeli kadroya geçirilecek.

- Kadro çalışmasına 5393 sayılı Kanunun 49 uncu maddesine göre yerel yönetimlerde belediyelerde çalışan personel de dahil edilecek.

- Kadro ile birlikte tayin, görevde yükselme, kurumlar arası geçiş gibi kısıtlı haklar verilmiş olacak.

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