Gümüşhane'de 2 yıl boyunca hareket etmeden yattı! Tek bir isteği var

GÜMÜŞHANE’de geçirdiği trafik kazası sonrası yatalak hale gelen işitme engelli Lokman Yılmaz, akülü tekerlekli sandalye istiyor.

Abone ol

Şiran’da işitme engelli kardeşleriyle birlikte oto yıkamacılığı işi yapan 44 yaşındaki Lokman Yılmaz, geçirdiği trafik kazasının ardından yatalak duruma düştü. Hastanede 3 ay tedavi gördükten sonra evinde yaklaşık 2 yıl boyunca hareket etmeden yatan 3 çocuk babası Yılmaz, daha sonra gördüğü fizik tedaviyle hareket etmeye başladı. Tedaviye rağmen yürüyemeyen ve Gümüşhane’de yaşayan yeğeni Mirati Macit’in daveti üzerine buraya gelen Yılmaz, tedavisine Gümüşhane’de devam ediyor. Sıkıldığında yeğeninin sırtında araca taşıdığı ve dönüşte de aynı şekilde 8. kattaki eve kadar asansörde sırtında taşıdığı Yılmaz, hayırseverlerden akülü tekerlekli sandalye istiyor.



Lokman Yılmaz, başkasına yük olmaktan bıktığını, her zaman yeğenini arayamadığını belirterek, “Kendi ihtiyaçlarımı görmek için tekerlekli sandalye istiyorum” dedi. Daha öncesinde yürüyebildiğini ve oto yıkamacılığı yaptığını anlatan Yılmaz, “Kaza yaptım ve yatalak duruma düştüm. Çayımı, yemeğimi her şeyimi yeğenim sayesinde görüyorum. Daha önce hastanede 3 ay boyunca yattım. Sonra eve gelip 2 yıl kaldıktan sonra yavaş yavaş hareket etmeye başladım ama dizlerim hala tutmuyor. Kazadan önce iyiydim ama kazadan sonra dizlerim tutmaz halde. Yeğenim beni sırtında eve getiriyor götürüyor. Arabasıyla gezdiriyor, bir daha sırtında eve getiriyor. Hastanede kaldığım sürece ölü gibi yattım. Ben yeğenimi arıyorum gel beni gezdir diye. Beni sırtında aşağıya götürüyor, arabasıyla gezdiriyor. Ondan sonra bir daha sırtında eve getiriyor. Tekerlekli sandalyem olmadığı için kendim gidemiyorum ve içim yanıyor bu yüzden. Kumandalı tekerlekli araba istiyorum yardımseverlerden” diye konuştu.







"Evde durunca canı sıkılıyor, beni arıyor gel beni gezdir diye"

Dayısını sırtında taşıyıp aracına bindiren ve tedavisini yaptıran Mirati Macit, “Ben dayım olduğu için evime getirdim. Ona bakıyorum. Sırtımda getirip götürüyorum. İçim sızlıyor onun haline. Sırtımda arabama koyup gezdirip bir daha eve getiriyorum. Yürüyemediği için tekerlekli sandalyesi olmadığı, dizleri tutmadığı için. İçim acıyor artık. Tekerlekli sandalye istiyoruz. O da kendi başına çıksın gezsin. Evde durunca canı sıkılıyor, beni arıyor gel beni gezdir diye” şeklinde konuştu. Gümüşhane İşitme Engelliler Koruma Derneği Başkanı Nurettin Köksal, hem işitme engelli hem de felçli olan Yılmaz’ın durumunu kendilerinin de takip ettiğini belirterek, hayırsever vatandaşlardan akülü tekerlekli sandalye konusunda destek beklediklerini söyledi.