Erzincan'da sosyal medyada paylaştığı fotoğraf başını yaktı: 57 bin TL ceza yedi

ERZİNCAN’ın Kemah ilçesi kırsalında avladığı 2 yaban keçisinin fotoğraflarını sosyal medyadan paylaşan bir kişiye 55 bin 554 lirası yaban keçisi avlama tazminatı, bin 575 lirası da idari para cezası olmak üzere toplamda 57 bin 129 lira ceza uygulandı.

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Tarım ve Orman Bakanlığı 13’ncü Bölge Müdürlüğü Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) ekiplerine, gelen ihbarlar üzerine Erzincan’ın Kemah ilçesinde bir kişinin sosyal paylaşım sitesinden avladığı 2 yaban keçisinin görsellerini paylaşıp, yorumlarda bulunduğunu belirlendi.

Sosyal medyadan ihbar edilmesi üzerine harekete geçen DKMP ekipleri yaptıkları incelemede avcılık belgesi olmadan kaçak avcılık yapan E.B.'nin yakalanması için Kemah İlçe Jandarma Komutanlığından destek istedi.



Kemah İlçe Jandarma Komutanlığınca tespit edilen şahsın ifadesi alındı. Şahsın ifadesinde yaban keçilerini 2020 yılı Kasım ayında Erzincan’ın Kemah ilçesinde avladığı ve yivli tüfeğinin ise bulundurma ruhsatı olduğu ortaya çıktı. Şahsa, 55 bin 554 lirası yaban keçisi avlama tazminatı, bin 575 lirası da idari para cezası olmak üzere toplamda 57 bin 129 lira ceza uygulandı. Öte yandan, yaban hayatını korumak ve sürdürülebilirliğini sağlamak maksadıyla gerçekleştirilen av koruma ve kontrol faaliyetlerinin hız kesmeden devam edeceği belirtildi.