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Konya'da tarım aletinden düştü! Feci şekilde can verdi

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Konya'da tarım aletinden düştü! Feci şekilde can verdi

KONYA'da tarlada ekim yaptığı tarım aletinde iken dengesini kaybeden çiftçi, ekim makinesinin altında kalarak hayatını kaybetti.

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Olay, Yunak ilçesine bağlı Karayayla Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tarlada ekim yaparken mibzerde bulunan Uğur Özmen (28), dengesini kaybederek mibzerin altında kaldı. 28 yaşındaki genç olay yerinde hayatını kaybetti. Jandarmanın yaptığı incelemeler sonrası Uğur Özmen'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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