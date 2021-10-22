e-Devlet'te yeni hizmet: Neyim Var? Artık Google yerine Sağlık Bakanlığı'nın yapay zekalı doktoruna soracağız!

Sağlık Bakanlığı hastaların sisteme belirtilerini girerek hangi bölüme gitmesi gerektiğini ölçen 'Neyim Var?' isimli yapay zeka uygulamasını başlattı. Özellikle vatandaşların arama motorları üzerinden hastalık tarayıp yanlış doktora gitmesini önlemek için bu uygulama başlatılmıştı.

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Sağlık Bakanlığı, hastaları muayene için doğru uzmanlık dalı ve hekime yönlendiren "Neyim Var?" uygulamasını hayata geçirdi. Uygulama aracılığıyla hastaların muayene için hangi bölüme gideceğini sistem belirleyecek. Böylelikle polikliniklere başvurularda yaşanan karışıklığın önüne geçilecek.

Sağlık Bakanlığı'nın, girdiğiniz sağlık şikayetlerinizi yapay zekayla değerlendirerek, şikayetinizle ilgili tanı tahminlerinde bulunarak, doğru polikliniğe yönlendirilmenizi sağlayan "Neyim Var?" uygulaması başladı.

Sağlık Bakan Yardımcısı Dr. Şuayip Birinci, The Future Healthcare İstanbul Uluslararası Konferansı'nın açılış konuşmasında, hastaları muayene için doğru uzmanlık dalına ve hekime yönlendiren "Neyim Var?" adlı uygulaması sayesinde, hastaların doğru hekime daha hızlı ulaştığını belirtti.

Birinci, şu bilgileri paylaştı: " Geçen hafta açtığımız bu uygulamaya 2 milyon giriş oldu. Uygulama kullanıcılara anlayabileceği tıbbi soruları soruyor. Sonra da branş önerisinde bulunuyor. Sistemde hekimin hastayı muayene ettiği zaman, verilen cevaplar da görülüyor. Bundan sonraki süreçte, bu geri bildirimlerle tedavi süreçlerini daha etkin planlamayı hedefliyoruz. Sistem hekimlere de yardımcı olacak. Neyim Var sistemi, hekimin tanıya ne kadar hızlı ulaştığını ölçecek ve o kişiye makale önermeye başlayacak. Böylece hekimin sürekli öğrenme kapasitesini geliştirip, ona yardım edeceğiz ve sağlık profesyonellerinin elini rahatlatacağız."

Neyim Var? uygulaması nedir?

Neyim Var uygulamasına, e-Nabız hesabınız ile T.C. Kimlik No ve e-Nabız şifrenizi girerek giriş yapabilirsiniz. e-Nabız'la giriş butonuna bastığınızda yönlendirildiğiniz e-Nabız sayfasında üyelik oluşturduktan sonra, e-Nabız sitesinden Neyim Var kısa yoluna tıklayarak, uygulamaya giriş yapabilirsiniz.

Neyim Var Sistemi, yapay zeka desteği ile vatandaşların şikayetlerine göre tanı tahminlerinde bulunarak doğru polikliniğe yönlendirilmesini amaçlayan web ve mobil tabanlı bir uygulamadır.

Girdiğiniz ana şikayete bağlı olarak sistemin size sorduğu ek şikayet ve tanıya özel sorulara verdiğiniz cevaplar varsa e-Nabız' dan alınan geçmiş sağlık verileriniz kullanılarak önerilen poliklinikler ve tanı tahminleri randevu alınan doktorla paylaşacaktır.