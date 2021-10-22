Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüsle mücadelede yeni hamle açıklaması: Aşı yardımı yapılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan Afrika'ya yapılan sistematik sömürüyü ve koronavirüs ile mücadelede geri kalmasını vurgulayarak Türkiye'nin öncülüğünde bölgeye aşı yardımı yapılacağını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları...

Bir çok alanda karşılıklı yatırım fırsatları ele alındı. Politika önerileri foruma katılan yetkin isimler tarafından paylaşıldı. İşbirliğimizin güçlü yönleri yanı sıra üzerinde çalışmamız gereken başlıklar tartışıldı.

Bölgeyle (Afrika) ticaretimiz 2020 yılı sonunda 25,3 milyar dolara yükseldi. Hedefimiz bunu önce 50, bilahare 75 milyar dolara taşımaktır.

(Kovid-19) Büyük bir sağlık krizi karşısında Afrika halkları yalnız bırakılmış, salgınla mücadelelerinde sadra şifa olacak hiçbir katkı alamamışlardır.

Yaşadığımız acılar ortadayken aşı meselesine tamamen maddi çıkar ve kar eksenli yaklaşılmasını doğru bulmuyoruz. Türkiye'nin öncülüğünde Türk Konseyi üyeleriyle birlikte kıta ülkelerine aşı yardımı da yapacağız.

Özlem Türeci'den Turkovac mesajı

Özlem Türeci de Kovid-19 aşısını bulmalarından dolayı çok mutlu olduklarını dile getirerek, "Bilimin, küresel bir krize karşılık verebileceğini gösterdik." diye konuştu.

Türeci, Kovid-19'a karşı Türkiye'de geliştirilen yerli Turkovac aşısı için ise "Onay alan tüm aşılar gibi salgının aşılmasında insanlığa yardımcı olacaktır." değerlendirmesinde bulundu. Mevcut durumda piyasada olan Kovid-19 aşılarının virüsün mutasyona uğrayan türlerine karşı da etkili olduğunu anlatan Türeci, buna rağmen yeni bir virüsle karşı karşıya olmalarından dolayı tedbiri ve araştırmaları elden bırakmamak gerektiğini ifade etti.

Kovid-19 aşısına ulaşım sorunu Dünya nüfusunun mevcut durumda sadece yüzde 37'sine aşı ulaştırılmasıyla ilgili bir soruya ise Şahin, "Hedefimiz her zaman bu aşının dünyadaki herkese ulaştırılması oldu. 2021 yılı sonunda 140 ülkede toplam 3 milyar doz aşı ulaşmış olacak. Gelecek yıl da bu devam edecek. Hep birlikte başarabiliriz." cevabını verdi.