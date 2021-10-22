BIST 1.479
DOLAR 9,61
EURO 11,19
ALTIN 558,93
HABER /  GÜNCEL

Masterchef Rabia Nur kimdir kaç yaşında aslen nereli evli mi?

Masterchef Rabia Nur kimdir kaç yaşında aslen nereli evli mi?

Şefler tarafından ana kadroya girmeye hak kazanan Rabia Nur’un kim olduğu, kaç yaşında ve nereli olduğu izleyiciler tarafından merak ediliyor. Aslen Rizeli olan Rabia Nur kimdir, kaç yaşında, evli mi?

Abone ol

MasterChef Rabia Nur, sevilen yarışmada bu hafta yedeklerden ana kadroya seçilen isim oldu. Şefler tarafından ana kadroya girmeye hak kazanan Rabia Nur’un kim olduğu, kaç yaşında ve nereli olduğu izleyiciler tarafından merak ediliyor. Aslen Rizeli olan Rabia Nur yarışmanın iddialı isimleri arasında yer alıyor. Peki, MasterChef Rabia Nur kimdir? MasterChef’te ana kadroya seçilen Rabia Nur kaç yaşında ve nerelidir?

MasterChef Türkiye 2021 yarışmacıları arasına girmeye hak kazanan Rabia Nur’un hayatı hakkında bilgiler merak ediliyor. MasterChef Türkiye’de yedeklerden ana kadroya girmeye hak kazanan Rabia Nur, hırslı ve sempatik yapısıyla dikkat çekiyor. Peki, MasterChef Rabia Nur kimdir? MasterChef’te ana kadroya seçilen Rabia Nur kaç yaşında ve nerelidir?

Rabia Nur Çamurlu, 11 Eylül 1999, İstanbul doğumludur. Aslen Rizelidir. Bu yaşına kadar aşçılık alanın yer almıştır.

Ortaköy Zübeyde Hanım Anadolu Meslek Lisesi mezunudur. Üniversiteyi Nişantaşı üniversitesi aşçılık bölümünde okumuştur. Şuan Dream Group şirketinde çalışıyor.

Hayallerini gerçekleştirmek için Masterchef'te olduğunu belirten Rabia Nur Çamurlu, "Burada olmak hayallerime adım adım ulaşmak için çok önemli ve güzel bir yol." ifadelerinde bulunuyor.

MasterChef Türkiye 2021 kadrosuna yedeklerden seçilme başarısını gösteren Rabia Nur Çamurlu’nun Instagram adresi merak ediliyor. Rabia Nur Çamurlu, Instagram’da ‘rabianurcmrl’ kullanıcı adıyla yer alıyor ve 19,7 bin takipçisi bulunuyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Başkent’te esnaftan haraç toplayan çete çökertildi
Başkent’te esnaftan haraç toplayan çete çökertildi
Canan Kaftancıoğlu iddialarını reddetti videoki sözler onu yalanladı
Canan Kaftancıoğlu iddialarını reddetti videoki sözler onu yalanladı
Yok böyle bir skandal! Afyon'da 3 bin yıllık mağarada yazıları silmek için bakın ne yaptılar
Yok böyle bir skandal! Afyon'da 3 bin yıllık mağarada yazıları silmek için bakın ne yaptılar
Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan 'baldızla zina' açıklaması
Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan 'baldızla zina' açıklaması
İstanbul'da yüzlerce kilonun altında can verdi! Ailesi sinir krizi geçirdi
İstanbul'da yüzlerce kilonun altında can verdi! Ailesi sinir krizi geçirdi
Adli Tıp'tan 28 Şubatçı generallerle ilgili karar!
Adli Tıp'tan 28 Şubatçı generallerle ilgili karar!
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan atık suyu açıklaması
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan atık suyu açıklaması
Siirt'te İHA ve JÖH'lerle operasyon 4 terörist öldürüldü
Siirt'te İHA ve JÖH'lerle operasyon 4 terörist öldürüldü
Bitlis'te bir anlık korkuyla hayatının hatasını yaptı! 47 bin TL'den oldu
Bitlis'te bir anlık korkuyla hayatının hatasını yaptı! 47 bin TL'den oldu
AK Partili Mehmet Metiner'den ilginç çıkış! 'Cumhurbaşkanı parti genel başkanı olmamalı'
AK Partili Mehmet Metiner'den ilginç çıkış! 'Cumhurbaşkanı parti genel başkanı olmamalı'