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Bitlis'te bir anlık korkuyla hayatının hatasını yaptı! 47 bin TL'den oldu

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Bitlis'te bir anlık korkuyla hayatının hatasını yaptı! 47 bin TL'den oldu

BİTLİS'te yaşayan vatandaş, kendisini cumhuriyet savcısı ve emniyet görevlisi olarak tanıtan dolandırıcıların tuzağına düşerek 47 bin lirasını kaptırdı.

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Türkiye'de hemen hemen her gün güvenlik güçleri tarafından yapılan “FETÖ, DEAŞ, PKK” operasyonlarından faydalanmaya çalışan dolandırıcılar, geliştirdikleri taktiklerle daha çok yaşlıları hedef aldı. Bu tuzağa düşen mağdurlardan biri de 65 yaşındaki Celalettin Demirel oldu. Tatvan ilçesinde evinde oturduğu sırada kendisini cumhuriyet savcısı ve emniyet görevlisi olarak tanıtan şahıslarca aranan Demirel, bankadaki parasının terör örgütlerinin eline geçtiğini ve bu parayı da yakaladıklarını söyleyerek korkuttular.

Dolandırıcılara bir anlık korkuyla inanan Celalettin Demirel (65), 47 bin 500 lira parasını kaptırdı. Parasını biriktirip bankaya koyduğunu ve onu da bir anlık korkuyla dolandırıcılara kaptırdığını söyleyen Demirel, devlet büyüklerinden yardım isteyerek başka kimsenin mağdur edilmemesini istedi.


"Biz senin paranı evine göndereceğiz"
Dolandırıcıların yakalanması için devlet büyüklerinden yardım isteyen Celalettin Demirel, “Memleketime geldim. Evde oturuyordum. Sabah saat 09.00’da bir kişi beni arayarak kendini komiser diye tanıttı. Ben ilk başta inanmadım. Beni, seni savcıyla konuşturacağım diyerek savcı rolüne giren biriyle konuşturdu. Savcı bana ‘hesabındaki bir miktar parayı terör örgütü aldı. O parayı bizden 2 kişi yakaladı. Sen bankaya git bir miktar para yatır. Biz senin paranı evine göndereceğiz’ dediler." ifadelerini kullandı.

"Büyüklerime sesleniyorum"
Demirel "Bankaya gittim. Bana verdikleri sahte hesaba parayı yatırdım. Daha sonra eve gittiğimde para yoktu. Bunlar dolandırıcı, kimse bunlara inanmasın. Parayı Akbank hesabına yatıracağımı söylediler. Fakat Tatvan’da Akbank olmadığı için başka yere gittim. O parayı dakikasında çekmişlerdi. Devlet bu işe el atsın. Büyüklerime sesleniyorum. Güzel işler yapan devletimiz ATM’deki hırsız dolandırıcıları mı bulamayacak. Devlet bize yardımcı olsun. Takibe alsınlar. Acilen bekliyorum” ifadelerini kullandı.


"Daha fazla milletin canını yakmasınlar"
Dolandırıcıların yakalanmasını istediğini söyleyen mağdurun abisi Bişar Demirel de, “Tatvan Cumhuriyet Başsavcılığına çağrıda bulunuyorum. Bir an evvel bu soruşturmanın açılmasına ve bu dolandırıcıların yakalanmasını istiyorum. Daha fazla milletin canını yakmasınlar” şeklinde konuştu.

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