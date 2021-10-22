İslam Memiş gram altın bombasını patlattı! 554 lira olan altın daha da yükselecek mi?

Dün Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası coşan altında bugün de yükseliş sürüyor. Şu sıralar gram altın 554 liradan alıcı buluyor. Elinde altını olanlar ise bozdurup bozdurmamak konusunda kafa karışıklığı yaşıyor. Altında yükseliş sürer mi? Şu dönemde altın bozdurulur mu? Piyasa uzmanı İslam Memiş'ten flaş sözler...

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Merkez Bankası'nın 200 puanlık faiz indiriminin ardından fırlayan dolar 9.60 liranın üzerinde işlem görürken altın fiyatlarından da çıldırtan rakamlar gelmeye devam ediyor. Yükselişini bugün de sürdüren altın yatırımcısının gözü kulağı işin uzmanlarında...

Altının gram fiyatı, yeni güne de artışla başlamasının ardından, saat 14.45 itibarıyla 554 lira ile tüm zamanların en yüksek seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 908 lira, Cumhuriyet altını da 3.619 liradan satılıyor.

Piyasa Uzmanı İslam Memiş yatırımcılara 'altın' gibi tavsiyelerde bulundu.

"Piyasa şokta, millet şokta, dövizle ticaret yapan, emlak alacak olan herkes şokta. Merkez Bankasının faizi indirmemesi gerekiyor. Mantıkla alakası yok" diyen Memiş şunları kaydetti:

Gram altın TL fiyatında tekrar faiz indirimi yaparsa 540 lira. Ama buralar alım seviyesi değildir. Bu seviyeler zamanında alan, söz dinleyen, sabırla bekleyen, düzgün şekilde almış kenara koymuş uzun vadede bekleyenlerin yeridir. Bir sonraki ataklarda 560, 580, 600 lira seviyesine kadar yükselişlerin devam edeceğini 1 Ocak'tan itibaren belirtmiştim.

"Merkez Bankası piyasaları çarptı"

Merkez Bankası piyasaları çarptı. Dolar kurunun çıkmasını insanlar algılayamadı. Yakında zamlar peş peşe geldiği zaman anlayacak.

"Altına teneke diyenler oldu"

Acaba ne olacak? Altını bu seviyeden satalım mı? Daha 2 hafta öncesine kadar altına, gümüşe teneke diyenler ne oldu? Geri vites yok. Dik duracaksın. 'Ben aldım aldığıma güveniyorum' bitti dik duracaksın. Bugün olmazsa yarın olur. Altın tarihinden beri gram altın hiç gerilememiş. 600 lira olduğu zaman ne yapacaksın..

"Bugün satın bin pişman olacaksın"

Gram altın 500 liradan 540 liraya çıkmış burada köpük olmuş bekleyin. 515' leri bekleyin almayanlar ihmal etmiş olanlar...Burada bekleyeceksin piyasalar oturacak. Baktık gerilemiyor 530'dan fırsat veriyor. Olur olur. Satan zarar ediyor. Satan yerine koyamıyor. Bin pişman .Bugün satın bugün de bin pişman olacaksın.