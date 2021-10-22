BIST 1.470
DOLAR 9,62
EURO 11,19
ALTIN 554,56
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Adana'daki korkunç olay! Oğlunu öldüren gelininden şikayetçi olmadı

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Adana'daki korkunç olay! Oğlunu öldüren gelininden şikayetçi olmadı

ADANA’da kendisini döven eşi Osman Efeoğulları’nı (58) bıçaklayarak öldüren Öznur Gülten Efeoğulları’nın (54) kayınpederi Ziya Efeoğulları (86), yıllarca oğlundan eziyet çektiği gerekçesiyle gelininden şikayetçi olmadı.

Abone ol

Olay, 20 Ekim akşamı Kozan ilçesi Tufanpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. Evde içki içen Osman Efeoğulları ile eşi Öznur Gülten Efeoğulları arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Osman Efeoğulları, eşini dövüp bıçakla saldırmaya çalıştı. Bu sırada eşinin yere düşürdüğü bıçağı alan Öznur Gülten Efeoğulları, "Üzerime gelme" dedi. 

Arbede devam edince Öznur Gülten Efeoğulları, eşini 5 yerinden bıçakladı. Komşularının ihbarı üzerine eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Kozan Devlet Hastanesi’ne kaldırılıp ameliyata alınan Osman Efeoğulları, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Öznur Gülten Efeoğulları ise polis tarafından gözaltına alındı.

'O ölmeseydi ben ölecektim'

Osman Efeoğulları'nın cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsinin ardından yakınlarınca teslim alındı. Öznur Gülten Efeoğulları ise sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

Efeoğulları’nın ifadesinde, "Eşim olay günü eve alkollü geldi. Yemek yedik. Bu sırada içki içmeye devam etti. Yemekten sonra balkona gidip yüksek seste müzik dinlemeye, şarkı söylemeye başladı. Apartman dairesinde olduğumuz için, komşuların rahatsız olmaması adına müziğin sesini kısmasını istedim. Sinirlenerek masayı devirdi. 'Gürültü böyle yaparım' dedi. Beni darbettikten sonra bıçakla saldırdı. Arbede sırasında bıçak yere düşünce bıçağı ben yerden alıp savurmaya başladım.

Daha sonra eşim yüzüstü yerde yatarken çocuklarımı aradım. Öldürme kastım olsaydı çocuklarım gelmeden öldürürdüm. Sonrasında sağlık ve polis ekipleri geldi. Emniyete gittiğimde eşimin vefat ettiğini öğrendim. Eğer o ölmeseydi ben ölecektim. Yıllarca tartışmalar, kavgalar yaşıyorduk" dediği belirtildi. Efeoğulları çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 

'Gelinime eziyet ediyordu'

Osman Efeoğulları'nın emniyette ifadesine başvurulan babası Ziya Efeoğulları ise yaşananlardan üzüntü duyduğunu ancak gelininden şikayetçi olmadığını söyledi. Ziya Efeoğulları, ifadesinde, "Oğlum alkol ve kumar bağımlısıdır. Gece hayatı vardır. Bundan dolayı ufak tefek olayları büyütüp gelinimle kavga eder, küfreder, döver. Evlerinde uzun yıllardan beri sıkıntılar olmaktaydı. Hatta torunum Ziya, oğlum Osman ile kavga edip yaklaşık 2 yıl önce evi terk etti. Gelinim Öznur ayrılacağını, artık bu yükü kaldıramaz durumda olduğunu defalarca bana söylemiştir. Uzun yıllar oğlum Osman ile karşılıklı oturduk. Karşılıklı oturmamızdan dolayı sıkıntılarını çoğu zaman duymuşumdur. Bizler ve gelinimin ailesi, 'evlilikleri sürsün de kendisini düzeltsin' diye telkinde bulunduk. Ben kalp hastasıyım. 6- 7 sene önce adresini bilmediğim yeni eve taşınmışlardı. Burada da kavga ettiklerini ve gelinimi dövdüğünü biliyorum. Bugün ikametimde olduğum esnada oğlumla gelinimin yine kavga ettiğini ve kavgadan dolayı bıçaklama olduğunu duydum.

Oğlum Osman’ın bu olaydan dolayı öldüğünü daha sonra öğrendim. Bir baba olarak bu yaşta evlat acısını yaşadım ancak oğlum Osman’a defalarca yapmış olduğu işlerin yanlış olduğunu söylememe rağmen gelinim Öznur’a eziyet etmeye devam etti. Torunlarım okuyup iş sahibi olmuştur.

Bu da gelinim sayesinde olmuştur. Böyle olmasaydı iyiydi ancak olmuş, yapacak bir şey yok. Bundan dolayı kimseden şikayetim yoktur" dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
MİT PKK'nın sözde yöneticilerinden Taybet Bilen'i beraberindeki 2 teröristle etkisiz hale getirdi
MİT PKK'nın sözde yöneticilerinden Taybet Bilen'i beraberindeki 2 teröristle etkisiz hale getirdi
Uğur Şahin ve Özlem Türeci kanser aşıları için tarih verdi! Turkovac aşısı için ilk yorum!
Uğur Şahin ve Özlem Türeci kanser aşıları için tarih verdi! Turkovac aşısı için ilk yorum!
Diyanet personel alımı başvuru ekranı 2021 ne zaman açılıyor?
Diyanet personel alımı başvuru ekranı 2021 ne zaman açılıyor?
Aydın'ın Didim ilçesi açıklığında deprem! AFAD'dan açıklama
Aydın'ın Didim ilçesi açıklığında deprem! AFAD'dan açıklama
Denizli'de yaşını duyan maşallah diyor! Gençlere taş çıkarıyor
Denizli'de yaşını duyan maşallah diyor! Gençlere taş çıkarıyor
Tunceli'de şehit düşen Jandarma Burak Tortumlu memleketi Erzurum'da uğurlandı
Tunceli'de şehit düşen Jandarma Burak Tortumlu memleketi Erzurum'da uğurlandı
Sivas'ta açılışa özel fiyatı duyan akın etti! Metrelerce kuyruk oluştu
Sivas'ta açılışa özel fiyatı duyan akın etti! Metrelerce kuyruk oluştu
İl sağlık müdürü duyurdu! Antalya'da ilk doz Kovid-19 aşısı uygulananların oranı yüzde 90'ı geçti
İl sağlık müdürü duyurdu! Antalya'da ilk doz Kovid-19 aşısı uygulananların oranı yüzde 90'ı geçti
WSJ'den Facebook eleştirisi! Reklamverenleri yanıltıyor
WSJ'den Facebook eleştirisi! Reklamverenleri yanıltıyor
Konya'da 'bana tuzak kuruldu, hiç kötü bir şey yapmadım' deyip anlattı! Eğer gelmezseniz...
Konya'da 'bana tuzak kuruldu, hiç kötü bir şey yapmadım' deyip anlattı! Eğer gelmezseniz...