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İl sağlık müdürü duyurdu! Antalya'da ilk doz Kovid-19 aşısı uygulananların oranı yüzde 90'ı geçti

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
İl sağlık müdürü duyurdu! Antalya'da ilk doz Kovid-19 aşısı uygulananların oranı yüzde 90'ı geçti

ANTALYA İl Sağlık Müdürü İsmail Başıbüyük, kentte vaka oranlarında aşağıya doğru bir seyir olduğunu belirterek, "Antalya'da birinci doz aşı oranı yüzde 90'ın üzerinde, ikinci doz 75,9, üçüncü doz ise 66,9. İkinci ve üçüncü dozda hedefimiz birinci doz oranına ulaşmak." dedi.

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Bir süre önce Şırnak'tan Antalya'ya atanan Başıbüyük, basın mensuplarıyla bir araya geldi. Salgın döneminde kentin sağlık altyapısını tanıma fırsatı olduğunu dile getiren Başıbüyük, bir vatandaş ya da hasta yakını gibi özellikle yoğunluk yaşanan servislerde denetimler yaparak hastanelerden vatandaşın hizmet alıp almadığını gözlemlediğini söyledi.

Kentteki vaka oranlarına değinen Başıbüyük, "Antalya'da vaka sayıları aşağıya doğru bir seyir göstermekte. Aşılama burada çok önemli. Hastane ve yoğun bakım yatış oranlarını takip ediyoruz. Bir önceki piklerde yoğun bakımı zorlayan durumlar artık aşının katkısıyla hastane ve yoğun bakım kapasitelerini zorlamıyor." diye konuştu.

Havanın soğumaya başladığına ve insanların kapalı ortamlarda daha çok bulunacağına işaret eden Başıbüyük, bunun için salgın tedbirlerine dikkat edilmesini istedi.

Kentte aşı çalışmalarının hızla devam ettiğini belirten Başıbüyük, şunları kaydetti:

"Antalya'da birinci doz aşı oranı yüzde 90'ın üzerinde, ikinci doz 75,9, üçüncü doz ise 66,9. İkinci ve üçüncü dozda hedefimiz birinci doz oranına ulaşmak. Bununla ilgili yeni programlar yapacağız. İkinci ve üçüncü doz olmayan vatandaşlarımızı tek tek arayarak en yakın sağlık kuruluşuna davet edeceğiz. Gelme imkanı yoksa mobil ekiplerimizle yerinde aşılama hizmeti gayreti içinde olacağız."

"11 kişi TURKOVAC oldu"

Başıbüyük, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, Erciyes Üniversitesi ile Sağlık Bakanlığı Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı iş birliğiyle geliştirilen Kovid-19 aşısı TURKOVAC'ın Faz-3 çalışmalarına devam edildiğini söyledi. Gönüllülerin aşılarını yaptırdığını anlatan Başıbüyük, "Şu ana kadar 11 kişi TURKOVAC oldu. İki doz Sinovac olanlar üçüncü doz olarak TURKOVAC yaptırabiliyor." dedi.

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