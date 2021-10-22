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Rus lider Putin yine batıyı çıldırtacak! Çocukların cinsiyet değiştirmesinde en cesur sözler! LGBT'ye saydırdı

Rus lider Putin yine batıyı çıldırtacak! Çocukların cinsiyet değiştirmesinde en cesur sözler! LGBT'ye saydırdı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin LGBT çevrelerini çıldırtacak. Çocukların cinsiyet değiştirebileceği ile ilgili söylemlerde bulunan Batı'yı yerden yere vurdu.

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Uluslararası Valdai Tartışma Kulübü’nün Soçi’deki toplantısında dünya kamuoyunun gündemine oturan açıkmalarda bulundu.

Putin, Batı toplumunun canavarca bir tutumla çocuklara cinsiyet değiştirebileceklerini öğrettiğini öne sürdü. Putin, bu durumun insanlık suçu işlemeye yakın olduğunu savundu.

Putin, LGBT toplumu tarafından tepki çeken konuşmasında, “Batı’da bir erkek çocuğun kız olabileceğine dair fikrin öğretilmesi korkunç bir şey. Çocukların hayatını tehlikeye atıyor. Onları cinsiyetleri üzerinde bir seçim yapabileceklerine inandırmaya zorluyorlar” dedi.

LGBT toplumu, eşcinsel evlilik ve propagandasının yapılmasını ülke genelinde yasaklayan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i sık sık eleştiriyor.

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