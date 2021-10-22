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Pes dedirten kanun çıktı! Cumhurbaşkanının kitabını taşımayanlar okuldan atılacak

Pes dedirten kanun çıktı! Cumhurbaşkanının kitabını taşımayanlar okuldan atılacak

Türkmenistan'da çıkan yeni bir kanuna göre, çantasında cumhurbaşkanının kitabını taşımayan öğrenciler okuldan atılacak.

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Türkmenistan'da kabul edilen yeni bir kanun tartışmalara neden oldu. Kanuna göre, çantasında Türkmenistan Cumhurbaşkanı Kurbankulu Berdimuhammedov'un kitabını taşımayan öğrenciler okuldan atılacak. Kanun kabul edilmesi sonrası, dekanlıkların öğrencileri kitabı çantalarında taşımaları konusunda zorladığı, öğrencilerin kitabı taşımadığı farkedildiği durumda okuldan kovulacakları belirtiliyor.

Sosyal medyada paylaşım yapan Kazakistanlı gazeteci Nazgul Kenzhetay, yeni kanunu "Türkmenistan’da yeni kanun çıktı: Çantasında Cumhurbaşkanın kitabını taşımayan öğrenci okuldan atılacak Dekanlıklar öğrencileri kitabı çantalarında taşımalarına zorluyor. Kitabı taşımadığı fark edilirse okuldan kovulacak." sözleriyle duyurdu. 

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