Almanya’da vakalar arttı! Son 24 saatte 19 bin 572 Kovid-19 vakası kaydedildi

ALMANYA'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 19 bin 572 yeni vaka tespit edildi. Öte yandan ülkede yoğun bakım ünitelerindeki hasta bakıcı eksikliği nedeniyle birçok ünitenin fazla hasta kabul edemediği vurgulandı.

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Robert Koch Enstitüsünden (RKI) yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 116 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı sayısı 94 bin 991'e çıktı. Ülkede Kovid-19 nedeniyle vefat eden Türklerin sayısı ise 2 bin 782 oldu.

Son 24 saatte 19 bin 572 vakanın tespit edildiği ülkede, toplam vaka sayısı 4 milyon 437 bin 280'e yükselirken, aktif vaka sayısı 150 bin 200 olarak kayıtlara geçti.

Yoğun bakım ünitelerinde tedavi gören Kovid-19'lu toplam hasta sayısı 1541 olurken, bunlardan 846'sı entübe edildi.

Haftalık 100 bin kişide görülen yeni vaka sayısı 95,1 olarak belirlendi.

İki doz Kovid-19 aşısı olanların sayısı 54 milyon 980 bine yükseldi. Buna göre, ülkede tam aşılananların oranı yüzde 66,1'e çıktı.

RKI'den uyarı

RKI'nın açıklamasında, Almanya'daki Kovid-19 vakalarının gelecek dönemde dinamik bir şekilde artabileceği uyarısında bulunularak, "Sonbahar ve kış aylarında vaka sayısındaki artışın hızlanması beklenebilir." ifadesi yer aldı.

Almanya'da yoğun bakım ünitelerindeki hasta bakıcı eksikliği nedeniyle birçok ünitenin fazla hasta kabul edemediği vurgulandı.

Almanya Yoğun Bakım Ünitesi Çalışanları Derneği de yoğun bakımlardaki her 3 yataktan birine hasta kabul edilemediğini açıkladı.