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Dolar yıl sonunda 10.5 lira olacak tahmini! Yabancı bankalar kallavi artırdı

Dolar yıl sonunda 10.5 lira olacak tahmini! Yabancı bankalar kallavi artırdı

Dolar 960 lira seviyesinin üzerine çıktı. Yabancılar yıl sonu dolar tahmininde kallavi artışa gitti. Unicredit, Merkez Bankası’nın faiz kararının ardından 2021'in sonu için dolar/TL tahminini 1 lira 20 kuruş güncelleyerek 10,5'e çıkardı. Unicredit, yıl sonunda faizin yüzde 14'e çekileceğini öne sürdü.

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Unicredit, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın politika faizini yüzde 16’ya indirmesinden sonra sene sonu Dolar/TL tahminini 9,3’ten 10,5’e güncellerken 2021 sonunda faizlerin yüzde 14’e inmesini beklediklerini söyledi.

2021 sonu için enflasyon tahminini de yüzde 18,5’ten yüzde 19,6’ya çıkaran Unicredit, 2022’nin ilk yarısında yıllık enflasyonun yüzde 20 civarında olacağını sonrasında ise yüzde 16,3’e doğru gerileyeceğini öngördüklerini belirtti.

2021’in sonuna kadar gerçekleşecek toplantıların her birinde 100 baz puanlık indirim beklediklerini dile getiren banka, Türk lirasındaki değer kaybının önüne geçmek için resmi kurumların daha önce uygulanan önlemleri alabileceğini vurguladı.

Çift haneli dolar/TL’nin dolarizasyonu artırabileceğini söyleyen Unicredit, 2021 sonunda dolar kurunun 10,5 ulaşmasını, 2022’nin sonunda ise 11,8 olmasını bekliyor.

Barclays'in dolar/TL tahmini 9,70

Barclays de TCMB'nin yüzde 15'te durmadan önce önden yüklemeli olarak indirimlere devam edeceğini, ancak bunun 18 Kasım'daki toplantıda tek seferde yapılacağını öngördü.

Barclays'den Ercan Ergüzel, "2022'ye baktığımızda, yukarı yönlü risklerle birlikte faizlerin yüzde 15'te sabit kalacağını tahmin ediyoruz" dedi.

Barclays ayrıca Türkiye'de enflasyonun yıl sonunda yüzde 15.5 olacağını öngördü ve 2021 yıl sonu dolar/TL tahminini 9,70 olarak teyit etti.

Medley’in dolar/TL beklentisi sene sonu için 10 TL

Medley Advisors Gelişen Piyasalar Direktörü Nick Stadtmiller, indirimin beklentilerinin üzerinde olduğunu fakat TCMB'nin olası indirimler için sınırlı alan kaldığı vurgusu yaptığını söyledi.

Yılın geri kalan bölümü için 100 baz puan daha indirim beklediğini belirten Stadtmiller fakat bugünkü hamleden sonra bundan daha fazla faiz indirim riskinin yükseldiğini ifade etti. Stadtmiller, bu yıl doların 10 liraya yükselmesini tahmin ettiğini belirtti.

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