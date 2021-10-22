Türkiye'de benzin fiyatı 11 TL olacaktı EPGİS Başkanı Fesih Aktaş açıkladı

Benzin ve motorin zamları kara kara düşündürürken, dikkat çeken açıklama Enerji, Petrol, Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) Başkanı Fesih Aktaş'dan geldi. Aktaş, "Türkiye'de ÖTV'den feragat edilerek benzinin 11 TL olması önlendi. Bunun devlete 12 aylık maliyeti ise yaklaşık 34 milyar TL'ye ulaştı." dedi.

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Pandemi sonrası artan enerji talebiyle Avrupa başta olmak üzere dünya genelinde enerji ve akaryakıt fiyatlarında yüzde 100’leri aşan fiyat artışları yaşandı. Türkiye, ürettiği çözümlerle fiyat artışlarını vatandaşa yansıtmamak için çalışıyor.

Enerji, Petrol, Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) Başkanı Fesih Aktaş, ithalata bağımlı ülkeler için oluşacak yüksek enerji faturalarının kırılganlıkları artırdığını söyledi.

Yüksek enerji faturaları kırılganlıkları artırdı

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre Aktaş “Türkiye artık eşel mobil sistemi ile sıfırlanan ÖTV nedeniyle, OECD ülkeleri arasında akaryakıtta KDV dışında vergi almayan tek ülke konumunda. Vergi Almanya’da yüzde 63,9, Fransa’da yüzde 64,4, İngiltere’de ise yüzde 65,1... En fazla vergi alan ülke ise yüzde 67,8 ile Finlandiya... Türkiye, benzinden en az vergi alan 7’nci ülke konumunda. Eşel mobil sisteminin devlete 12 aylık maliyeti yaklaşık 34 milyar TL’ye ulaştı. Bu rakamın yıl sonunda 46 milyar lira civarlarına ulaşması beklenmektedir” dedi.

Fiyatın litrede 11 liraya çıkması engellendi

Devlet bu sistemi geliştirmeseydi, fiyatlara benzinde 2 lira 53 kuruş, motorinde 2 lira 5 kuruş ve LPG’de 1 lira vergi eklenmek zorunda kalınacaktı. Aktaş “Bu da benzinde fiyatın litrede 11 liraya çıkması demekti. Sendika olarak görüşümüz, devletin yükü taşımaya devam edeceği yönündedir” diye konuştu.