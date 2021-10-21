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Bursa'da çöpte yüklü miktarda altın buldu polise haber verdi gerçek başka çıktı

İhlas Haber Ajansı
Bursa'da çöpte yüklü miktarda altın buldu polise haber verdi gerçek başka çıktı

Bursa'da çocuğuyla birlikte karton toplayan Afgan uyruklu kadın, çöp kutusundaki çantanın içinde yüklü miktarda altın bulunca, polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, altınların sahibini buldu ancak altınların sahte olduğu ortaya çıktı.

Bursa'da çöpte yüklü miktarda altın buldu polise haber verdi gerçek başka çıktı

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Kükürtlü Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 yaşındaki erkek çocuğu ile birlikte karton toplayan Afgan uyruklu kadın, çöp kutusunda bir çanta buldu. 

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Bursa'da çöpte yüklü miktarda altın buldu polise haber verdi gerçek başka çıktı

Çantanın içerisini açan kadın, çantanın içinde yüklü miktarda altın bilezik olduğunu fark edince durumu polise bildirdi. 

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Bursa'da çöpte yüklü miktarda altın buldu polise haber verdi gerçek başka çıktı

Bölgeye gelen polis ekipleri altınları teslim alırken, çöp kutusu civarındaki insanları dinleyerek çevrede araştırma yaptı.  Çantayı kimin çöpe attığını belirleyen polis ekipleri, altınların sahibini bulunca gerçek ortaya çıktı. 

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Bursa'da çöpte yüklü miktarda altın buldu polise haber verdi gerçek başka çıktı

Çantanın sahibi, altınların imitasyon olduğunu, bu sebeple çöpe attığını söyledi. Yapılan incelemede ise altınların sahte olduğu kesinleşti.

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