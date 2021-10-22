BIST 1.467
DOLAR 9,60
EURO 11,18
ALTIN 553,25
HABER /  EKONOMİ

Dolar çıldırdı 10 liraya mı gidiyor? 22 Ekim 2021 döviz ve altın piyasasında son durum

Dolar çıldırdı 10 liraya mı gidiyor? 22 Ekim 2021 döviz ve altın piyasasında son durum

MERKEZ Bankası'nın 200 puanlık faiz indiriminin ardından fırlayan dolar 9.50 liranın üzerinde güne başlarken 9.63 lirayı da geride bırakarak tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı. Gram altın da 550 lira sınırına dayandı. Dolar/TL, TCMB'nin faiz kararından sonra yüzde 3 civarında yükselirken, Türk lirası son iki günde en fazla değer kaybeden gelişen ülke para birimi oldu.

Abone ol

Dolar/TL , Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın politika faizini yüzde 18’den 16’ya indirmesi sonrasında hızlı bir yükseliş kaydederek ilk işlemlerde 9,40’ın üzerini gördükten sonra cuma gününe 9,50 lira civarında başladı. 

Saat 10:30 itibariyle piyasalar: Dolar adeta çıldırmış gibi yükselmeye devam ediyor. Saat 10:30 itibariyle dolar 9.63 lirayı aşarken, euro da 11.22 liradan işlem görüyor. Gram altın ise 553 lirayı geçti.

Saat 9:30 itibariyle piyasalar: Dolar/TL alış fiyatı 9,5213 lira, satış fiyatı 9,5313 liradan işlem görüyor. Euro/TL ise aynı dakikalarda 11,0687 lira alış fiyatı, 11,0994 lira satış fiyatıyla el değiştiriyor.

Türk lirası, dolar karşısında yüzde 3’ten fazla düşüşle son iki günde en fazla değer kaybeden gelişen ülke para birimi olurken ikinci sırada yüzde 1,63 düşüşle Güney Afrika randı geldi.

Gram altın 553 lirayı geride bıraktı

Gram altın, küresel piyasalarda altının hafta başından bu yana yüzde 1 yükseliş kaydetmesi ve Dolar/TL ’nin 9,50’nin üzerini görmesiyle 550 TL’ye doğru tırmandı. Saat 10:30 itibariyle ise gram altın 553 lirayı geride bıraktı. Çeyrek altın 909 liradan satılırken, Cumhuriyet Altını 3 bin 629 liradan satılmaya başlandı. 

Gram altın, geçen hafta dolar/TL ve küresel altın fiyatlarındaki yükselişle beraber günü 530 TL’den kapatarak bu yılın zirvesine ulaşmıştı. 21 Ekimi 545 TL’den kapatan gram altın, cuma gününe 547 TL seviyesinden başladı.

İlgili Haberler
Dolar yıl sonunda 10.5 lira olacak tahmini! Yabancı bankalar kallavi artırdı
ÖNCEKİ HABERLER
Artvin'de orman muhafaza kadın memur ayıya rastladı yaklaşıp özçekim yaptı
Artvin'de orman muhafaza kadın memur ayıya rastladı yaklaşıp özçekim yaptı
Metin Devrimci kaç yaşında öldü hastalığı neydi? Metin Devrimci kimdir?
Metin Devrimci kaç yaşında öldü hastalığı neydi? Metin Devrimci kimdir?
MSB: Saldırı hazırlığındaki 3 terörist etkisiz hale getirildi
MSB: Saldırı hazırlığındaki 3 terörist etkisiz hale getirildi
Deneyimli öğretmen öğrenciye daha çok kazandırıyor! MEB harekete geçti eğitime alınacaklar
Deneyimli öğretmen öğrenciye daha çok kazandırıyor! MEB harekete geçti eğitime alınacaklar
Adana’da evinde öldürülen kişinin katil zanlısı kardeşi çıktı tahrik edince vurdum
Adana’da evinde öldürülen kişinin katil zanlısı kardeşi çıktı tahrik edince vurdum
Bursa'da sosyal medyada görünce gözyaşlarına boğuldu! Son bir kez...
Bursa'da sosyal medyada görünce gözyaşlarına boğuldu! Son bir kez...
Gaziantep'te yaşandı! Ölümle tehdit etti otomobilinin camlarını parçaladı
Gaziantep'te yaşandı! Ölümle tehdit etti otomobilinin camlarını parçaladı
NBA tarihinin en iyi 75 oyuncusu açıklandı 4 isim 4 listede yer aldı
NBA tarihinin en iyi 75 oyuncusu açıklandı 4 isim 4 listede yer aldı
YKS 2. Ek tercih sonuçları açıklandı! ÖSYM YKS ek tercih sonuçları nasıl sorgulanır
YKS 2. Ek tercih sonuçları açıklandı! ÖSYM YKS ek tercih sonuçları nasıl sorgulanır
Diyanet personel alımı 2021 ne zaman başvuru tarihi
Diyanet personel alımı 2021 ne zaman başvuru tarihi