Dolar çıldırdı 10 liraya mı gidiyor? 22 Ekim 2021 döviz ve altın piyasasında son durum

MERKEZ Bankası'nın 200 puanlık faiz indiriminin ardından fırlayan dolar 9.50 liranın üzerinde güne başlarken 9.63 lirayı da geride bırakarak tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı. Gram altın da 550 lira sınırına dayandı. Dolar/TL, TCMB'nin faiz kararından sonra yüzde 3 civarında yükselirken, Türk lirası son iki günde en fazla değer kaybeden gelişen ülke para birimi oldu.

Abone ol

Dolar/TL , Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın politika faizini yüzde 18’den 16’ya indirmesi sonrasında hızlı bir yükseliş kaydederek ilk işlemlerde 9,40’ın üzerini gördükten sonra cuma gününe 9,50 lira civarında başladı.

Saat 10:30 itibariyle piyasalar: Dolar adeta çıldırmış gibi yükselmeye devam ediyor. Saat 10:30 itibariyle dolar 9.63 lirayı aşarken, euro da 11.22 liradan işlem görüyor. Gram altın ise 553 lirayı geçti.

Saat 9:30 itibariyle piyasalar: Dolar/TL alış fiyatı 9,5213 lira, satış fiyatı 9,5313 liradan işlem görüyor. Euro/TL ise aynı dakikalarda 11,0687 lira alış fiyatı, 11,0994 lira satış fiyatıyla el değiştiriyor.

Türk lirası, dolar karşısında yüzde 3’ten fazla düşüşle son iki günde en fazla değer kaybeden gelişen ülke para birimi olurken ikinci sırada yüzde 1,63 düşüşle Güney Afrika randı geldi.

Gram altın 553 lirayı geride bıraktı

Gram altın, küresel piyasalarda altının hafta başından bu yana yüzde 1 yükseliş kaydetmesi ve Dolar/TL ’nin 9,50’nin üzerini görmesiyle 550 TL’ye doğru tırmandı. Saat 10:30 itibariyle ise gram altın 553 lirayı geride bıraktı. Çeyrek altın 909 liradan satılırken, Cumhuriyet Altını 3 bin 629 liradan satılmaya başlandı.

Gram altın, geçen hafta dolar/TL ve küresel altın fiyatlarındaki yükselişle beraber günü 530 TL’den kapatarak bu yılın zirvesine ulaşmıştı. 21 Ekimi 545 TL’den kapatan gram altın, cuma gününe 547 TL seviyesinden başladı.