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YKS 2. Ek tercih sonuçları açıklandı! ÖSYM YKS ek tercih sonuçları nasıl sorgulanır

YKS 2. Ek tercih sonuçları açıklandı! ÖSYM YKS ek tercih sonuçları nasıl sorgulanır

YKS 2. Ek tercih sonuçları ile ilgili son dakika açıklaması ÖSYM tarafından yapıldı. YKS 2. ek tercihleri ekim ayında alınmıştı. ÖSYM Başkanı Halis Aygün açıklamada, ‘Değerli YKS adaylarımız, 14-18 Ekim 2021 tarihlerinde tercihlerini aldığımız 2021-YKS İkinci Ek Yerleştirme sonuçları sonuc.osym.gov.tr adresimizden açıklanmıştır.’ dedi.

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YKS ek tercih sonuçları açıklandı. YKS 2. ek tercih sonuçları ile ilgili ÖSYM tarafından yapılan açıklamada sonuçların 22 Ekim'den itibaren sorgulanacağı duyuruldu. Adaylar, ikinci ek yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden 22 Ekim 2021 tarihinde saat 10.00'dan itibaren öğrenebileceklerdir.

2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre 2021-2022 öğretim yılı için adaylardan alınan tercihler doğrultusunda, yükseköğretim programlarına ikinci ek yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, ikinci ek yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden 22 Ekim 2021 tarihinde saat 10.00'dan itibaren öğrenebileceklerdir. Yerleştirme Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir.

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