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Skandal ortaya çıktı! Gizlice kadın hormonları enjekte ettiler

Skandal ortaya çıktı! Gizlice kadın hormonları enjekte ettiler

Ülkeden kaçmak zorunda kalan İspanya Kralı Juan Carlos ile ilgili şaşırtıcı bir iddia ortaya atıldı.

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Son yıllarda adı skandal ve hukuki sorunlarla anılan İspanya’nın ülkeden kaçan kralı Juan Carlos ile ilgili dikkat çekici bir iddia geldi. “Devletin lağımı” lakaplı eski polis amiri ve ülkenin siyasi ve iş dünyasını yakından tanıyan Jose Manuel Villareojo şantaj suçlamasıyla ifade verdi. Villarejo, İspanya Ulusal İstihbarat Merkezi’nin 83 yaşındaki Carlos’a gizlice kadın hormonları enjekte ettiğini öne sürdü.

Villarejo, istihbarat birimlerinin Carlos’un libidosunun çok yüksek olduğunu ve devlete bir tehdit oluşturabileceği için bu adımı attıklarını dile getirdi. Parlamentoda gerçekleşen ifadeye birçok siyasetçi inanmazken Villarejo, “Bunu ben Carlos’un eski sevgilisi Corinna zu Sayn-Wittgenstein’dan duydum” dedi.

"Çok büyük oranda kadın hormonu verdiğini söylemişler"
Almanya doğumlu Danimarkalı bir iş kadını olan Sayn-Wittgenstein, 2004-2009 yılları arasında Carlos krallık görevini üstlenirken birlikte olmuştu. Villarejo, “Sayn-Wittgenstein’a 2016’da kraliyet görevlileri Carlos’a enerjisini azaltması için çok büyük oranda kadın hormonu verdiğini söylemişler” dedi. İddiaya göre Fransız bir doktorun da bu iddiayı doğruladığı kaydedildi.

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