Hande Fırat eski eşi kimdir Metin Devrimci neden öldü hastalığı neydi?

Hürriyet Gazetesi yazarı ve Ankara Temsilcisi Hande Fırat'ın eski eşi Metin Devrimci ani bir kalp krizi sonucu hayatın kaybetti. Eski eşinin ölümünü sosyal medya hesabından paylaşan Hande Fırat'ın eşleri ve çocuğu merak konusu oldu. İki kez evlilik yapan Hande Fırat'ın eşi Murat Özvardar'dır. Nehir adındaki kızının babası ise ilk eşi Metin Devrimci'dir.

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Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat’ın eski eşi Metin Devrimci, yaşamını yitirdi. Ani kalp krizine bağlı olarak ölen 47 yaşındaki Metin Devrimci'nin hayatı da merak konusu oldu. Eski eşinin ölüm haberini sosyal medyada paylaşan Hande Fırat üzüntüsünü canım kızımın kıymetli babası rahmet eylesin notuyla duyurdu. Peki Hande Fırat'ın ilk eşi Metin Devrimci neden öldü, kaç yaşında öldü ve hastalığı var mıydı?m

Fırat, haberi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

‘ANİ BİR KALP KRİZİ'

Kızı ile Metin Devrimci’nin fotoğrafını paylaşan Hande Fırat, altına “Canım kızımın sevgili babası çok kıymetli Metin Devrimci’yi ani bir kalp kriziyle kaybettik. Allah’ım rahmet eylesin Allah kederli ailesine sabırlar versin” dedi.

Paylaşımına kızının notunu da ekleyen Fırat, “Seni Çok seviyorum babacım. Seni hiç unutmayacağım. Mekanın cennet olsun” notunu düştü.

Peki, Metin Devrimci kimdir, neden öldü, hastalığı var mıydı, nerede yaşıyordu?

Metin Devrimci 1974 yılında Mardin'de dünyaya geldi.

47 yaşındaki Metin Devrimci, ünlü haber sunucusu Hande Fırat ile evlenmiş, bu evlilikten bir kız çocukları olmuştu.

Aynı zamanda Nezirhan Tesisleri sahibi rahmetli Nezir Devrimci’nin oğlu olan Metin Devrimci dün gece evde geçirdiği kalp krizi sonucu hastaneye kaldırıldı.

Hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen Metin Devrimci kurtarılamadı.

Cenaze yarın 21 Ekim 2021 ikindi vakti Nezirhan Tesisleri aile kabristanında defin edilecek taziyesi Nezirhan Tesislerinde kabul edilecek.