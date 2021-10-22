Sabah yazarı Dilek Güngör yazdı! TL değersizleştikçe fakirleşiyoruz! Anında zam gelecek

Merkez Bankası'nın faizi 2 puan daha indirmesi tartışılmaya devam ediyor. EN çarpıcı yorumlardan biri de Sabah gazetesinin ekonomi yazarı Dilek Güngör'den geldi.

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Sabah gazetesi yazarı Dilek Güngör, Merkez Bankası'nn faiz indirimiyle ilgili olarak "TL değersizleştikçe fakirleşiyoruz, birçok ürüne anında zam gelecek" dedi.

Güngör, Merkez Bankası'nın 200 baz puanlık faiz indirimini değerlendirdiği yazısında, "Döviz kurları fırladığı için haklı olarak diyorlar ki, 'ülkeyi ateşe attılar', 'intihar ettiler', 'akılsızlık yaptılar'. Bundan sonra yazacaklarıma bu arkadaşlardan çok tepki geleceğini biliyorum. Ancak bu kararın akılsızlıkla yapılmış bir hata değil tercih olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Güngör yazısının devamında şunları söyledi:

TL değersizleştikçe fakirleşiyoruz. Kurun enflasyona yansıması da elbette olacak. Sadece enflasyona da değil birçok ürüne anında zam gelecek.

Hayat pahalılığı asgari ücret başta olmak üzere emekli ve dar gelirlilerin belini daha da bükecek.

Bunun için de önümüzdeki günlerde bütçedeki marjların açılması beklenebilir. Yani ücretli kesimin enflasyona ezdirilmemesi için ücretlerin artırılması...

İlerleyen günlerde Körfez ülkelerinden gelecek bir kaynak girişiyle kurun tansiyonunun düşürülmesi de gündeme gelebilir.

Velhasıl, aslında olan biteni bazen Nasreddin Hoca'nın göle maya çalmak fıkrasındaki gibi yorumluyorum.