BIST 1.455
DOLAR 9,55
EURO 11,12
ALTIN 547,21
HABER /  MEDYA

Sabah yazarı Engin Ardıç: Kararsızlar AK Parti'ye yönelir

Sabah yazarı Engin Ardıç: Kararsızlar AK Parti'ye yönelir

Anketlerde ortaya çıkan kararsızların AK Parti'ye oy vermeyeceği iddiasına itiraz eden Sabah yazarı Engin Ardıç, bugünkü yazısında "Çünkü muhalefet kazanırsa neler olabileceğini görüyorlar" ifadelerini kullandı.

Abone ol

Seçim anketi sonuçları tartışılmaya devam ediyor. AK Parti'nin gerilediği ya da kararsızların artış gösterdiği araştırmalar gündemde. Bu kitlenin AK Parti'ye oy vermeyeceği iddiası medyada sıkça dile getiriliyor.

Bu görüşe katılmayan Sabah gazetesi yazarı Engin Ardıç, gerekçelerini "Kararsızlar AK Parti'ye yönelir" başlıklı yazısında paylaştı.

"Önde gidene eğilim olur"

Anketlerde kararsızların eşit olarak dağıtılmasını "anket canbazlığı" olarak niteleyen Ardıç, "Daima en önde giden partiye bir eğilim olur" dedi. 

"Davutoğlu ya da Babacan'a oy yağdırmaları akla aykırıdır"

Kararsız olarak nitelenenlerin şu ya da bu nedenle "iktidara küskün olanlar" olduğunu yazan Ardıç, yazısına şöyle devam etti:

"Bunların, eti de budu da şimdiden belli olan Davutoğlu'na ya da Babacan'a oy yağdırmaları akla aykırıdır. Öyle olsaydı bunun "göstergesi" çoktan ortaya çıkardı.

İnce vb. için de bu böyledir. İnce'nin "intikam girişimi" tutmadı. Bunlar, zurnanın zırt dediği yerde, yani seçim günü gene AK Parti'ye oy vereceklerdir. İster "can havli" deyiniz, ister "panik" deyiniz. Çünkü muhalefet seçimi kazanırsa neler olabileceğini görüyorlar...
Ekrem İmamoğlu cumhurbaşkanı...

İstediğiniz İstanbullu'ya sorun bakalım ne diyecek? Şu ya da bu nedenle AK Parti'den soğumuş seçmenin CHP'ye "meyil" göstermesi için deli olması gerekir. CHP'li kararsız da İnce'ye gider, o kadar. Muhalefete naçizane tavsiyemiz: Basın amigolarının gazına gelip kararsızlara pek bel bağlamasınlar." 

İlgili Haberler
Metropoll son anketini açıkladı! Kararsızların ilk tercihi AK Parti İşte partilerin oy oranları...
BU FOTO GALERİYE BAKIN
CHP ve İYİ Parti gelirse AK Parti seçmeni en çok bundan korkuyor! Metropoll ankette çarpıcı sonuç!
Foto Galeri CHP ve İYİ Parti gelirse AK Parti seçmeni en çok bundan korkuyor! Metropoll ankette çarpıcı sonuç! Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
“Dedemde 120 Osmanlı altını var" deyip dolandırmak istediler! Suçüstü yakalandılar
“Dedemde 120 Osmanlı altını var" deyip dolandırmak istediler! Suçüstü yakalandılar
Koronavirüs anne karnındaki bebeği cinsiyetine göre etkiliyor! Erkek bebekler daha şanslı
Koronavirüs anne karnındaki bebeği cinsiyetine göre etkiliyor! Erkek bebekler daha şanslı
Samsun'da okulda dehşet! Genç kızı sınıfta kanlar içinde bıraktı
Samsun'da okulda dehşet! Genç kızı sınıfta kanlar içinde bıraktı
Cuma mesajları yeni kısa sözlü resimli cuma mesajları-2021
Cuma mesajları yeni kısa sözlü resimli cuma mesajları-2021
Japonya koronavirüs aşısında yeni faza geçti
Japonya koronavirüs aşısında yeni faza geçti
Kırgızistan Türkiye'den SİHA alacak! "SİHA'ları kullanacak kişiler Türkiye'de eğitim gördü"
Kırgızistan Türkiye'den SİHA alacak! "SİHA'ları kullanacak kişiler Türkiye'de eğitim gördü"
Fas'ta İbn Haldun'un evinin satışa sunulduğu haberleri üzerine inceleme başlatıldı
Fas'ta İbn Haldun'un evinin satışa sunulduğu haberleri üzerine inceleme başlatıldı
Faiz indi doların ateşi düşmüyor! Dolar 9.50'nin üzerinde gram altın 550 lira sınırında
Faiz indi doların ateşi düşmüyor! Dolar 9.50'nin üzerinde gram altın 550 lira sınırında
Akıl almaz olay! ODTÜ diploması dahi 450 TL’ye satılıyor!
Akıl almaz olay! ODTÜ diploması dahi 450 TL’ye satılıyor!
Asgari ücretten vergi kalkıyor! Cumhur İttifakı'ndan 'asgari ücret' bombası!
Asgari ücretten vergi kalkıyor! Cumhur İttifakı'ndan 'asgari ücret' bombası!