Sabah yazarı Engin Ardıç: Kararsızlar AK Parti'ye yönelir

Anketlerde ortaya çıkan kararsızların AK Parti'ye oy vermeyeceği iddiasına itiraz eden Sabah yazarı Engin Ardıç, bugünkü yazısında "Çünkü muhalefet kazanırsa neler olabileceğini görüyorlar" ifadelerini kullandı.

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Seçim anketi sonuçları tartışılmaya devam ediyor. AK Parti'nin gerilediği ya da kararsızların artış gösterdiği araştırmalar gündemde. Bu kitlenin AK Parti'ye oy vermeyeceği iddiası medyada sıkça dile getiriliyor.

Bu görüşe katılmayan Sabah gazetesi yazarı Engin Ardıç, gerekçelerini "Kararsızlar AK Parti'ye yönelir" başlıklı yazısında paylaştı.

"Önde gidene eğilim olur"

Anketlerde kararsızların eşit olarak dağıtılmasını "anket canbazlığı" olarak niteleyen Ardıç, "Daima en önde giden partiye bir eğilim olur" dedi.

"Davutoğlu ya da Babacan'a oy yağdırmaları akla aykırıdır"

Kararsız olarak nitelenenlerin şu ya da bu nedenle "iktidara küskün olanlar" olduğunu yazan Ardıç, yazısına şöyle devam etti:

"Bunların, eti de budu da şimdiden belli olan Davutoğlu'na ya da Babacan'a oy yağdırmaları akla aykırıdır. Öyle olsaydı bunun "göstergesi" çoktan ortaya çıkardı.

İnce vb. için de bu böyledir. İnce'nin "intikam girişimi" tutmadı. Bunlar, zurnanın zırt dediği yerde, yani seçim günü gene AK Parti'ye oy vereceklerdir. İster "can havli" deyiniz, ister "panik" deyiniz. Çünkü muhalefet seçimi kazanırsa neler olabileceğini görüyorlar...

Ekrem İmamoğlu cumhurbaşkanı...

İstediğiniz İstanbullu'ya sorun bakalım ne diyecek? Şu ya da bu nedenle AK Parti'den soğumuş seçmenin CHP'ye "meyil" göstermesi için deli olması gerekir. CHP'li kararsız da İnce'ye gider, o kadar. Muhalefete naçizane tavsiyemiz: Basın amigolarının gazına gelip kararsızlara pek bel bağlamasınlar."