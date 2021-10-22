BIST 1.455
DOLAR 9,55
EURO 11,12
ALTIN 547,21
HABER /  MAGAZİN  /  KÜLTÜR VE SANAT

Fas'ta İbn Haldun'un evinin satışa sunulduğu haberleri üzerine inceleme başlatıldı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Fas'ta İbn Haldun'un evinin satışa sunulduğu haberleri üzerine inceleme başlatıldı

Fas Kültür ve Gençlik Bakanı Mehdi bin Said, İslam düşünürü İbn Haldun'un evinin satışa sunulduğuna ilişkin haberler üzerine inceleme başlatılmasını istedi.

Abone ol

Fas'ın "alyaoum24" internet haber sitesine göre, Bin Said, sosyal medyadaki tartışmalara neden olan İbn Haldun'un Fes-Meknes bölgesindeki geleneksel evinin satışa sunulduğu haberi hakkında inceleme başlatılması talimatı verdi.

Talimat üzerine Fes-Meknes Kültür İdaresi yetkilileri olayla ilgili inceleme başlattı.

Söz konusu evin İbn Haldun'a ait olduğunun tereddütlü olduğunu kaydeden Bölge Kültür İdaresi, ellerinde yazılı belge ya da elle tutulur bir delil olmadığını kaydetti.

Kültür Bakanı, bölge yetkililerine geleneksel evin öncelikle duvarlarının güçlendirilmesi için acil müdahale edilmesi ve ardından Fes kentindeki yıkık binaların restorasyon programına evin de alınması talimatı verdi.

Duvarında satılık ilanı olan evin fotoğrafının sosyal medyada paylaşılması üzerine Faslılardan, Kültür Bakanlığına duruma müdahale etmesi ve evin satın alınarak korunması çağrıları yapılmıştı.

Tarihi kayıtlara göre, büyük İslam düşünürü ve sosyolojinin kurucusu kabul edilen Abdurrahman İbn Haldun (ölümü 1406 Kahire), hayatının bir döneminde Fas'ın kadim başkenti Fes'te yaşamış ve eğitim amacıyla bilim merkezi Karaviyyin Camisi'nde bulunmuştu.

ÖNCEKİ HABERLER
Faiz indi doların ateşi düşmüyor! Dolar 9.50'nin üzerinde gram altın 550 lira sınırında
Faiz indi doların ateşi düşmüyor! Dolar 9.50'nin üzerinde gram altın 550 lira sınırında
Akıl almaz olay! ODTÜ diploması dahi 450 TL’ye satılıyor!
Akıl almaz olay! ODTÜ diploması dahi 450 TL’ye satılıyor!
Patronların işçiye bordro oyununu SGK bozdu! 'Ücretin düşürüldü' mesajı gitti
Patronların işçiye bordro oyununu SGK bozdu! 'Ücretin düşürüldü' mesajı gitti
MİT'ten MOSSAD'a baskın! İtiraf geldi: Bilgileri Zürih'te MOSSAD'a verdim, parayı marketten aldım
MİT'ten MOSSAD'a baskın! İtiraf geldi: Bilgileri Zürih'te MOSSAD'a verdim, parayı marketten aldım
Tunceli'de şehit Uzman Çavuş ihmal kurbanı mı? Başhekim görevden alındı
Tunceli'de şehit Uzman Çavuş ihmal kurbanı mı? Başhekim görevden alındı
Mali Eylem Görev Gücü, Türkiye'yi gri listeye aldı! Bakanlık tepki gösterdi
Mali Eylem Görev Gücü, Türkiye'yi gri listeye aldı! Bakanlık tepki gösterdi
Atasay Altın ve Pırlanta Çadır Günleri Başladı
Atasay Altın ve Pırlanta Çadır Günleri Başladı
Lokomotiv Moskova Galatasaray maçı golleri ve geniş özeti
Lokomotiv Moskova Galatasaray maçı golleri ve geniş özeti
Hadi Özışık: Ali Babacan yeni mahallesinde 'Bebecan'lıktan 'Babacan'lığa terfi etmeye çalışıyor
Hadi Özışık: Ali Babacan yeni mahallesinde 'Bebecan'lıktan 'Babacan'lığa terfi etmeye çalışıyor
Pereira'dan Antwerp maçı sonrası Mesut Özil isyanı
Pereira'dan Antwerp maçı sonrası Mesut Özil isyanı