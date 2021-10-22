Asgari ücretten vergi kalkıyor! Cumhur İttifakı'ndan 'asgari ücret' bombası!

AK Parti ve MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı, kötü giden ekonomik göstergeler nedeniyle geçim sıkıntısı yaşayan ve tepkisini sahada dile getiren dar gelirli vatandaşlara yönelik “asgari ücret” hamlesi yapma hazırlığında. Düzenleme, şu anki ücretlere göre asgari ücreti en az 750 lira artıracak...

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Seçime “oy kaybı” ile gittiğini gören iktidar, asgari ücret düzenlemesinin 2023’ten önce uygulanmasını öngörüyor. Ancak olası düzenleme konusunda ittifakın iki ortağı arasında “görüş ayrılığı” bulunuyor.

Asgari ücret brüt 3 bin 577 lira ama...

Cumhuriyet'in haberine göre; kaynaklar, bugün asgari ücretin brüt 3 bin 577,50 TL olduğuna dikkat çekiyor. Ancak asgari ücretle çalışan bir işçinin eline Asgari Geçim İndirimi dahil net 2 bin 825.90 TL geçiyor.

Asgari ücretten yüzde 15 vergi kesiliyor

Çünkü asgari ücretliden yüzde 14 SGK İşçi Payı, yüzde 1 İşsizlik Sigortası Primi Payı, yüzde 15 gelir vergisi, binde 7.59 da damga vergisi kesiliyor.

MHP asgari ücretten vergiyi kaldırmayı teklif etti

MHP, “söz konusu vergilendirmenin gelir adaletsizliğine sebep olduğunu, asgari ücretlinin artan enflasyon karşısında ezildiğini” belirtiyor. Bu nedenle de “asgari ücretlinin vergilerden muaf olması gerektiğini” dile getiriyor.

AK Parti vergilerde indirim düşünüyor

Ancak AK Parti kanadının “asgari ücretlinin vergiden muaf olmasından” çok “vergi kalemlerinde kısmi düzenleme üzerinde durduğu” konuşuluyor.