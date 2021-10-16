CHP ve İYİ Parti gelirse AK Parti seçmeni en çok bundan korkuyor! Metropoll ankette çarpıcı sonuç!
Metropoll Araştırma Şirketi CHP ve İyi Parti ittifakının seçimleri kazanması halinde seçmenlere yaşam biçimlerinin tehdit altında olup olmayacağı ve dindarlara baskı ve ayrımcılık beklentisini sordu. Sonuçlara göre AK Parti seçmeni en çok ayrımcılıktan korkuyor.
CHP ve İYİ Parti'nin oluşturduğu Millet İttifakının seçimi kazanması halinde yaşam biçimlerinde yaşanabilecek değişikliklere karşı beklentiler Metropoll anketinde seçmenlere soruldu. Cumhur İttifakı'nda en çok kaygıların AK Parti seçmeninde olduğu görüldü.
Metropoll Araştırma'nın Eylül ayında yapığı Türkiye'nin Nabzı anketinde, yaşam biçimleri konusu da ele alındı. Seçmene, "Millet İttifakı seçimi kazanırsa yaşam biçiminizin tehdit altında olacağını düşünüyor musunuz?" diye soruldu.
Yüzde 36,3'lük kesim etkileneceğini düşünürken, yüzde 56,2'lik kesim ise yaşam tarzının etkileneceğini düşünmediğini söyledi.
Öte yandan parti tabanlarına göre incelendiğinde ise, AK Parti'nin yüzde 69,2'si, MHP'nin de yüzde 50,4'ü, "yaşam tarzımın etkileneceğini düşünüyorum" dedi.