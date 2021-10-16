CHP ve İYİ Parti gelirse AK Parti seçmeni en çok bundan korkuyor! Metropoll ankette çarpıcı sonuç!

CHP ve İYİ Parti'nin oluşturduğu Millet İttifakının seçimi kazanması halinde yaşam biçimlerinde yaşanabilecek değişikliklere karşı beklentiler Metropoll anketinde seçmenlere soruldu. Cumhur İttifakı'nda en çok kaygıların AK Parti seçmeninde olduğu görüldü.