Metropoll son anketini açıkladı! Kararsızların ilk tercihi AK Parti İşte partilerin oy oranları...

Metropoll’ün son anketini açıkladı. Buna göre AK Parti yüzde 31.7'ye inerken oyunu en fazla artıran parti olarak gözüken İYİ Parti'nin oyları yüzde 14.3'e çıkmış durumda.

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Başkanlığını Özer Sencar'ın yaptığı Metropoll Araştırma son anketini açıkladı. Eylül 2021 Türkiye’nin Nabzı raporuna göre AK Parti yüzde 31'e inerken oyunu en fazla artıran parti olarak gözüken İYİ Parti'nin oyları yüzde 15'e çıkmış durumda.

Metropoll anketine göre kararsızlar dağıtılmadan önce AK Parti yüzde 25, CHP yüzde 20, İYİ Parti yüzde 11.3, HDP yüzde 8.7, MHP yüzde 7.9, DEVA Partisi yüzde 2, Memleket Partisi yüzde 1.3, kararsızlar yüzde 8.5, protesto oy vereceğini söyleyenler ise yüzde 9.2 çıktı.

Kararsızlar dağıtılınca oy oranları...

Kararsızlar, protesto oy verecek olanlar ve cevapsızlar oransal olarak dağıtıldığında ise AK Parti'nin oy oranı yüzde 31.7, CHP'nin yüzde 25.8, İYİ Parti'nin yüzde 14.3, HDP'nin yüzde 11, MHP'nin yüzde 10, DEVA Partisi'nin oyları ise yüzde 2.6'ya çıkıyor.

Kararsızlar arasında da AK Parti birinci sırada...

Kararsız ve cevapsızlara "Mevcut partiler arasında tercih yapmak zorunda olsanız hangisini terci edersiniz?" diye soruldu. Kararsızlar arasında AK Parti'nin oyu yüzde 26, CHP'nin yüzde 21.5, İYİ Parti yüzde 12.7, HDP'nin yüzde 9.1, MHP'nin yüzde 8.5, DEVA'nın yüzde 2.4, Memleket Partisi'nin yüzde 1.4 çıkıyor.

'Kararsızlar', 'protesto oy' ve 'cevap yok' dağıtılınca AK Parti yüzde 31.4, CHP yüzde 25.4, İYİ Parti yüzde 15, HDP yüzde 10.7, MHP yüzde 10, DEVA yüzde 2.8, Memleket partisi ise 1.7 çıkıyor.