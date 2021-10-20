Ankara'da MTA kampüsünde korkutan patlama! Doğal gaz kaynaklı deniliyor MTA'dan açıklama
Ankara'da İnönü Bulvarı MTA Kampüsü yakınında doğalgaz patlaması ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Güvenlik gereğiyle Eskişehir Yolu trafiğe kapatıldı gaz akışının kesilmesiyle yangın kontrol altına alındı.Abone ol
Ankara Eskişehir Yolu merkez istikameti Maden Teknik Arama Enstitüsünün yerleşkesinin civarında çok şiddetli bir patlama oldu. Patlama sonucu yangın başladığı ve yolun trafiğe kapatıldığı bildirildi.
Olay, Ankara-Eskişehir yolu üzerinde yer alan Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünün (MTA) bahçesinde meydana geldi. Şiddetli patlama sesiyle irkilen Başkentliler hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, yaşanan doğal gaz patlamasının ardından çıkan alevlere müdahale edildi.
Faciadan dönüldü
Yangının ana yolun kenarında olması ve hemen yakınında yakıt istasyonu olması sebebiyle faciadan dönüldüğüne dikkat çekildi.
MTA'dan açıklama
MTA Genel Müdürlüğü tarafından Twitter'dan yapılan açıklamada ise, "Kurumumuz ısı santralinde meydana gelen patlama sonucunda herhangi bir yaralanma ve can kaybı bulunmamaktadır. Olaya müdahale edilmekte olup, kontrol altına alınmıştır" denildi.
İçeriden çekilen görüntüler ise patlamanın şiddetini gözler önüne serdi.
Mansur Yavaş bölgeyi inceledi
Bölgede incelemelerde bulunan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, gazetecilere, yangının tamamen söndürüldüğünü, olayın nedeninin araştırıldığını söyledi.