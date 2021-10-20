Erkan Özerman hiç evlendi mi çocuğu var mı? Erkan Özerman biyografisi

84 yaşında olan Erkan Özerman hakkında ortaya atılan mide bulandıran taciz iddiaları magazin basınının gündemine oturdu. Best Model finalistlerinden olan Elmas Yıldız ve Barış Aslan'ın iddialarına göre erkek yarışmacılara bir otel ayarlandı ve Erkan Özerman'a masaj yapmaları istendi. Yapmayanlar ise dereceye bile giremedi. Peki kimdir Erkan Özerman, aslen nereli, evli mi, çocukları var mı?

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Günlerdir prodüktör, organizatör, menajer ve jüri üyeliği görevlerinde bulunan 84 yaşındaki Erkan Özerman hakkında ortaya atılan mide bulandıran taciz iddialarına her geçen gün yenileri ekleniyor. Yarışmada Erkan Özerman'a masaj yapmadığı için dereceye giremediğini iddia eden adayların anlattıkları gündem oldu.

Magazin programı 2. Sayfa'da akıl almaz iddialar hava uçuştu. İddiaların sahibi ise Best Model finalistlerinden olan Elmas Yıldız ve Barış Aslan'dı. Organizasyonda görevli bir kişi bize mesaj attı: ‘Erkan Özarman’a masaj yapmak isteyen var mı?’ diye… Ahlaksız teklifi kabul etmeyince, dereceye bile giremedik” diyen Elmas Yıldız'ın anlattıklarını erkek yarışmacı Barış Aslan doğruladı. Barış Arslan ise Elmas'a söyledikleri doğru hem de ben o ahlaksız teklifleri kabul etmediğim için derece alamayacağım konusu tamamen doğru diyerek ağızları açık bıraktı. İddiaların hedefinde olan Erkan Özerman'dan henüz bir açıklama yok. Peki kimdir Erkan Özerman, kaç yaşında, evli mi, eşi ve çocukları var mı?

Elmas Yıldız, organizasyon sorumlusunun erkek yarışmacılara ‘Erkan Özerman’a kim masaj yapmak ister?’ şeklinde mesajlar attığı ve olumsuz cevaplar karşılığında ‘Yarışmada görürsün’ dendiğini ileri sürdü.

Programa telefonla bağlanan Best Model yarışmacılarından Barış Arslan, söyledikleri ile Elmas Yıldız'ı destekledi:

"Hem Organizatör Aydın Bey'in Elmas'a söyledikleri doğru hem de ben o ahlaksız teklifleri kabul etmediğim için derece alamayacağım konusu tamamen doğru. Bizzat kulaklarımla duydum bunları. Telefonda mesajlaşılarak bana bunlar söylendi. Elmas konusu yüzyüze konuşuldu.Bazıları 2-3 ödül birden aldı. Asla o ödülü yakıştıramayacağınız ikişer, üçer ödül aldı. Bu Best Model tarihinde yoktur yani bu kadar aynı kişinin üst üste derece aldığı...Ben şok oldum sahnede. "

Erkan Özerman kimdir: Erkan Özerman, (d. 4 Kasım 1938, İstanbul), Türk prodüktör, organizatör ve sanatçı menajeridir.

Galatasaray Lisesi ve Université Paris VIII Sosyoloji Fakültesi, Paris Siyasal Okulu'ndan mezun oldu.

Çeşitli gazetelerde sinema ve tiyatro eleştirmenliği, magazin yazarlığı yaptı. Ayrıca Ankara Radyosu'nda eğlence programları direktörlüğü görevlerinde de bulundu.

Türkiye'de eğlence sektöründe önemli gece kulübü ve diskoteklerin kurucusu olarak önem teşkil eder. 1976 1. Uluslararası İstanbul Pop Müzik Festivali Başkanı, 1979 Fransız - Türk Dostluk Derneği Başkanı, 1989 Best Model of Turkey ile Best Model of the World Kurucu Başkanı ve 2001 Sportif Salon Dansları Derneği Kurucu Başkanı'dır.