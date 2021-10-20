Ford Otosan Türkiye'nin ilk ve tek yerli şanzımanını tanıttı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Koç Holding Başkan Vekili Ali Koç, Ford Otosan Eskişehir Fabrikasında düzenlenen Türkiye'nin ilk ve tek yerli şanzımanı tanıtım törenine katıldı.

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Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Ford Otosan Yönetim Kurulu Başkanı Ali Koç, "F-MAX'in dünya çapındaki bu başarısının ardından bugün de üst düzey mühendislik başarısı olan Türkiye'nin ilk ve tek yerli şanzımanını sizlerle buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz." dedi.

Ford Otosan Eskişehir Fabrikası'nda, Türkiye'de geliştirilip seri üretime geçen ilk ve tek yerli şanzımanın tanıtım töreninde konuşan Koç, bir ilki gerçekleştirmenin heyecanını ve mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Salgın sürecinde iyi bir iş yapmanın önemli olduğuna değinen Koç şöyle konuştu:

"Kurucumuz rahmetli Vehbi Koç'un, bir asır önce Anadolu’nun o dönem çok küçük bir şehri olan Ankara'da başlayan girişimcilik yolculuğu, serüveni, 1928 yılında Ankara bir Ford bayiliğini alması ile Türk otomotiv sektöründe yepyeni bir kapının açılmasına vesile oldu. Daha sonra 1959'da Otosan AŞ'nin kurulması, Türkiye otomotiv sektöründe sanayileşmeyi başlatan en önemli dönüm noktasıydı. Biz, biraz sonra ifade edeceğimiz gibi ülkemize her zaman uzun vadeli baktık. Çok çetrefilli ekonomik koşulların olduğu iniş çıkışlı dönemlere rağmen her zaman ülkemize güvendik. Bu felsefe zaman içinde 'Ülkem varsa ben de varım.' düsturu olarak topluluğumuzun adeta DNA'sının bir parçası olmuştur."

Şirketlerinin serüveninden bahseden Ali Koç, şimdiye kadar pes etmediklerini ve Türkiye için üretmeye devam ettiklerini söyledi.

Hayatını kaybeden Özdemir Bayraktar'a da rahmet dileyen Koç şöyle devam etti:

"Ben kendisiyle 12 sene evvel görüşmüştüm. Organize sanayide küçük bir atölyede, bugün yaptıkları işe baktığımızda bayağı küçük bir atölyede, evlatlarıyla. Hikayesini anlattı bize. Biz niye gitmiştik oraya? Rahmetli eniştem Nusret Arsel hikayesini bir gazetede okuyor. Gidiyor tanışıyor. Bizim haberimiz yok o zaman, dost oluyorlar. Oğullarıyla tanışıyor, o kadar etkileniyor ki bize talimat veriyor, biz de savunma sanayi işindeyiz, 'Özdemir Bey’le Bayraktar ailesiyle bir iş yapın.' diye. Çok gittik geldik, yapamadık. Özdemir Bey, 'Ya business plan musiness plan ben anlamam, vereceksiniz şu kadar parayı ben de yapacağım size, istediğiniz kadarıyla yapacağız' demişti. Olmadı, nasip olmadı. Keşke olsaydı, çünkü o zaman bile bu ailenin insansız hava aracı, havacılık sanayinde o zamanın şartlarında yaptıklarına baktığım zaman şöyle demiştim kendisine, 'Sizin oğullarınız, siz bir milli servetsiniz, değersiniz. Sizi korumalı bu ülke' demiştim."

"Türkiye'nin ilk ve tek yerli şanzımanını sizlerle buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz"

Ali Koç, hedeflerini gerçekleştirmek için her işlerinde yönlerini geleceğe, sürdürebilirliğe, AR-GE ve inovasyona çevirdiklerini anlattı.

Ford Trucks'ın Türkiye'nin araç üretiminde küresel oyuncular arasına girmesine imkan sağladığını anlatan Koç konuşmasını şöyle sürdürdü:

"İçerisinde bulunduğumuz Eskişehir fabrikamızda ürettiğimiz ve Ford Otosan mühendisleri tarafından geliştirilen F-MAX kamyonumuz daha ilk yıllarında, 2019 yılında 'Uluslararası Yılın Kamyonu' seçildi. An itibarıyla başta Avrupa olmak üzere, 40’ı aşkın ülkeye Eskişehir’de üretilen ağır ticari araçlarımızı ihraç ediyoruz. F-MAX'in dünya çapındaki bu başarısının ardından bugün de üst düzey mühendislik başarısı olan 'Türkiye'nin ilk ve tek yerli şanzımanını sizlerle buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bakanım sordu, 'Başka Türkiye’de üreten yok mu?' diye. Fikri mülkiyet hakları bizde olan, tamamen yerli mühendisler, yerli know-how ile üretilmiş olan başka şanzıman yok. Ağır ticari araç segmentinde Türkiye'nin ilk ve tek yerli şanzımanı ile teknolojik katma değeri yüksek bir ürünü sıfırdan geliştirip üreterek AR-GE ve mühendislik kapasitemize bir yenisini daha ekliyoruz."

Yerli şanzımanla beraber ürettikleri ağır ticari araçların yerlilik oranının yüzde 90'a çıktığını aktaran Koç, "Ülke olarak pek çok endüstride yerlilik oranına öncelik veriyoruz. İşte bu kamyon da gerçek anlamda Türk mühendisliği ve işçiliğinin bir eseridir. Yani sizlerin arkadaşlar. Sizlerin eseridir. Allah razı olsun, sağ olun, var olun. Başarılarınızın devamını dilerim. Üreteceğimiz ilk aracı inşallah Cumhuriyetimizin 100. Kuruluş yıldönümü olan 2023 yılında hattan indireceğiz." diye konuştu.

Yerlilik oranı yüzde 90'a çıktı, 50 milyon avroluk yatırım

Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün ise 50 milyon avroluk yatırımla hayata geçirdikleri yerli şanzımanla araçların yüzde 74 olan yerlilik oranının yüzde 90'a çıktığını bildirdi.

Şanzımanın geliştirilmesine 13,5 milyon lira tutarında AR-GE teşviği sağlayan ülkenin teknoloji anlamında öncü kurumlarından TÜBİTAK'a da teşekkür eden Yenigün şunları kaydetti:

"Bizlere verdikleri destekler ve duydukları inanç için devletimize, kurumlarına ve bizi her zaman destekleyen Sanayi ve Teknoloji Bakanımız sayın Mustafa Varank'a teşekkür ediyorum. Bize sundukları güven ve inançlarıyla yanımızda olan Ford Motor Company ve her zaman vizyon ve yol göstericimiz olarak yanımızda olan, parçası olmaktan da sonsuz gurur duyduğumuz Koç topluluğuna da yürekten teşekkürlerimizi sunuyoruz. Ülkemiz ve sektörümüz için bu değerli yatırımın hayatı geçirilmesinde kuşkusuz en büyük emek bu büyük ailenin yani Ford Otosan'ın kıymetli çalışanlarının."

Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak ise Eskişehir'de tarihi günlerden birini yaşadıklarını, bu dönüşüm karşısında onur duyduklarını belirtti.

Gururlu olduklarını aktaran Kavlak, "Dünyanın birçok bölgesinde, sanayi kuruluşları ülke değiştirirken, başta işçilik olmak üzere, üretim maliyetlerinin en düşük olduğu bölgelere giderken, Türk sanayicisi ülkesine yatırım yapıyor. Katma değer yaratıyor. Gerektiğinde risk alıyor. 'Daha çok yatırım, daha çok üretim, daha çok istihdam' diyor. Biz bu gelişmelerden büyük bir mutluluk duyuyoruz. Çünkü yeni bir yatırım demek, ülkemizin kalkınmasına katkı demektir." dedi.

Kavlak, yatırımın ülkeye hayırlı olması temennisinde bulundu.

Konuşmaların ardından Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, AK Parti Eskişehir Milletvekilleri Nabi Avcı, Harun Karacan ve Emine Nur Günay ile CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü'nün katıldığı törende Ford Otosan Eskişehir Fabrikası'nda, Türkiye'de geliştirilip seri üretime geçen ilk ve tek yerli şanzıman tanıtıldı.