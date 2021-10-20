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İstanbul'da kamyonet virajı alamayınca yan yattı! Can pazarı yaşandı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
İstanbul'da kamyonet virajı alamayınca yan yattı! Can pazarı yaşandı

İSTANBUL'da malzeme yüklü olan kapalı kasa kamyonet, dik bir yokuştan indiği esnada virajı alamayınca devrilerek yan yattı. Kaza sonucu aracın içerisinde sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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Kaza, saat 17.00 sıralarında Şişli Kuştepe Mahallesi İnönü Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre malzeme yüklü olan 60 ACE 045 plakalı kapalı kasa kamyonetin sürücüsü Olçay Günay (22), cadde üzerinde inmek istedi. Bir süre sonra direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, virajı da alamayınca devrilerek yan yattı.

Kaza sonucu sürücü Günay, araç içerisinde sıkıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kamyonetin ön camını kıran vatandaşlar sıkışan sürücüyü çıkartmak istedi ancak başarılı olamadı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, sürücüyü kurtarmak için çalışmalara başladı.


Sakinleştirmeye çalışarak su verdiler
Çalışmalar esnasında bir vatandaş sıkışan sürücüyü sakinleştirmeye çalışarak su verdi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren çalışmasının ardından sürücü sıkıştığını yerden kurtarılarak sedyeye alındı. 


Tutanak tutuldu
Ambulansta sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü, Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri ise kazayla ilgili inceleme yaparak tutanak tuttu. Devrilen aracın kaymaması için de halatlarla bağlandı. 

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