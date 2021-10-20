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Avustralya’da yolcu treni raylara terk edilen araca çarptı! 4 kişi yaralandı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Avustralya’da yolcu treni raylara terk edilen araca çarptı! 4 kişi yaralandı

AVUSTRALYA’nın Yeni Güney Galler eyaletindeki (NSW) Wollongong kenti yakınlarında yolcu treninin hemzemin geçitte raylara terk edilmiş çalıntı minibüse çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

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NSW eyalet polisinden yapılan açıklamaya göre, sabah 12 yolcuyla Wollongong-Albion Park seferini yapan 4 vagonlu tren, Kembla Grange semtindeki geçitte raylar üzerine park edilmiş minibüse çaptı.

Polisin çalıntı olduğunu açıkladığı araca çarpan trenin ilk iki vagonu raydan çıkarken, yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Polis kaçan şüpheliyi arıyor

Raylara terk edilen aracın 20 kilometre mesafedeki Flinders bölgesinden çalındığını belirten Lake Illawarra Polis Müfettişi Craig Ireland, "Çarpışmadan hemen önce olay yerinden kaçan bir adam görüldü ve soruşturmanın odak noktası o." ifadelerini kullandı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğünü bildiren polis, kaçan şüpheliyi görenlerin kendileriyle irtibata geçmesini istedi.

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