Türkiye'de de kullanılan BioNTech aşısı ile ilgili bomba araştırma! Çocuklarda rahatlatan sonuç

Dünya koronavirüsle (Covid-19) mücadeleye devam ederken, salgın konusunda ülkenin en yetkili kurumu olarak gösterilen ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nden (CDC) aşılar ile ilgili çok önemli bir paylaşımı yaptı. Özellikle Türkiye'de de kullanılan Pfizer-BioNTech aşısıyla ilgili rahatlatan açıklama geldi.

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Koronavirüs salgınıyla mücadelede ABD'nin en yetkili kurumu olarak gösterilen ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nden (CDC) ülkemizde de kullanılan Pfizer-BioNTech aşısı ile ilgili flaş açıklamalarda bulundu. CDC bir süredir yürüttüğü araştırmanın sonuçlarını paylaştı. Söz konusu araştırmaya göre Pfizer-BioNTech aşısının 12-18 yaş grubunda hastaneye yatışların önlenmesi bakımından yüzde 93 etkili olduğunu duyurdu.

Dikkat çeken aşı detayı

CDC, 179 hastanın yalnızca yüzde 3’ünün aşılı 97’sinin ise aşısız olduğu sonucuna ulaştı. Bu hastalar arasında entübe edilen 29 ve ölen 2 hastanın aşısız olduğu belirtildi.

Aşı karşıtlarının kanıtı çöktü

Özellikle ABD'de virüse karşı bağışıklık kazanmak için aşılara gerek duyulmadığını savunan grubun haksızlığı ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nin (CDC) araştırması ile bilimsel olarak çürütüldü. CDC, Kovid-19 aşısı olmayanların virüsten ölme olasılığının olanlara oranla 11.3 kat daha fazla olduğunu belirledi.

Aşı olmayanların ihtimali 6.1 kat daha fazla

Yine aynı çalışmaya göre, koronavirüs aşısı olmayanların virüsü kapma olasılıkları aşı olanlara oranla 6.1 kat fazla. Başka bir deyişle aşının enfeksiyon ve ölümleri azalttığı bir kez daha kanıtlandı.

Yaş grubuna göre değişiyor

CDC ayrıca Kovid-19'dan hastaneye yatışların 50 yaş altı aşısız yetişkinlerde, tam aşılılara göre yaklaşık 15, 50-64 yaş grubunda 31 ve 65 yaş üstünde 16 kat fazla olduğu bilgisini paylaştı.

İşte aşının yan etkileri

Öte yandan pek çok ülkenin Sağlık Bakanlığı yetkilileri, bilim insanları ve doktorlar aşılarda görülen yan etkileri açıkladı. İşte koronavirüs aşılarından sonra görülen en yaygın yan etkiler...

İngiltere'de yapılan araştırma ile Türkiye'de de kullanılan Pfizer-BioNTech koronavirüs aşısının takviye dozunu yani 3'üncü dozunu alan kişilerde görülen en yaygın 5 yan etki belirlendi.

Buna göre, aşıdan birkaç gün sonra her 5 kişiden 4'ünün kolunda ağrı oldu. Hastaların yüzde 64'ü halsizlik şikayetinde bulundu.

Her 2 kişiden 1'i baş ağrısı şikayetinde bulunurken çok nadir de olsa ufak bir grupta kas ağrısı ve titremeye rastlandı. Söz konusu çalışma geçtiğimi günlerde ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) tarafından yayınlanan sonuçlar ile örtüşüyor.

3. doz aşıyı olanlarla ilgili araştırma

Salgın konusunda en yetkili kurum olarak gösterilen CDC 12 Ağustos ile 19 Eylül arasında üçüncü bir koronavirüs aşısı olan kişileri analiz etmiş ve katılımcıların yüzde 71'i enjeksiyon yerinde ağrı, yüzde 56'sı yorgunluk ve yüzde 43.4'ü baş ağrısı yaşadığını bildirmişti.

Aynı çalışmaya göre, katılımcıların yüzde 28,3'ü çoğunlukla aşıdan sonraki gün olmak üzere günlük aktivitelerini gerçekleştiremediklerini söyledi. Katılımcıların yüzde 1,8'i için tıbbi bakım istendi.

CDC tarafından yayınlanan sonuçlara göre, katılımcıların %0,1'i hastaneye başvurdu. Raporda tıbbi müdahaleye ihtiyaç duyulmasının nedeni belirtilmedi, ancak CDC bu kişileri takip ettiklerini söyledi.

Aşı tartışmalarına son nokta!

CDC'nin raporu, üçüncü dozun reaksiyonlarının çoğunun hafif veya orta derecede olduğunu söyledi ve dikkat çeken bir yan etki bulunmadığının altı çizildi.