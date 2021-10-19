Türk askerinin Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti'ndeki görev süresi uzatıldı

TÜRK Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Birleşmiş Milletlerin (BM) Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti'nde icra ettiği harekat ve misyonlara katılımına ilişkin verilen yetkinin bir yıl daha uzatılmasıyla ilgili Cumhurbaşkanlığı tezkeresi Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulunda kabul edildi.

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TÜRK Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti'nde icra ettiği harekat ve misyonlara katılımına ilişkin verilen yetkinin bir yıl daha uzatılmasıyla ilgili Cumhurbaşkanlığı tezkeresinde Birleşmiş Milletler (BM) tarafından Türkiye'ye Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti'nde kurulan çok boyutlu entegre istikrar misyonlarına katılım davetinde bulunulduğu belirtildi.

Afrika'da bölgesel istikrar ve barış için tehdit oluşturan insani ve siyasi krizlerin çözümüne askeri katkıda bulunulmasının Türkiye'nin bölgede ve genel olarak Afrika'da izlediği faal dış politikanın doğal uzantısını oluşturacağının değerlendirildiği ifade edilen tezkerede 2 Ağustos 2016'dan itibaren bu katkının sağlanması için Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) kararlarıyla gerekli izinlerin verildiği hatırlatıldı.

Bu kapsamda tezkerede BM'nin Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti'nde icra ettiği harekat ve misyonlar kapsamında hudut, şümul, miktar ve zamanı cumhurbaşkanınca takdir ve tespit edilmek üzere Türk Silahlı Kuvvetlerinin yurt dışına gönderilmesi ve cumhurbaşkanınca verilecek izinle belirlenecek esaslar çerçevesinde bu kuvvetlerin kullanılması için 6 Ekim 2020'de verilen iznin 31 Ekim 2021'den itibaren bir yıl süreyle uzatılmasına izin verilmesi istendi.

Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti tezkeresi konuşmaların ardından oylanarak kabul edildi.