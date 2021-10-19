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Rusya doğal gaz arzını artırmanın karşılığında Kuzey Akım 2 onayı istedi

Rusya doğal gaz arzını artırmanın karşılığında Kuzey Akım 2 onayı istedi

RUSYA, doğal gaz arzını artırmanın karşılığında Almanya ve Avrupa Birliği'nden (AB) tartışmalı Kuzey Akım 2 boru hattından Avrupa'ya sevkiyatı başlatabilmek için gerekli yasal onayları vermelerini talep ediyor.

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RUSYA, enerji krizi yaşayan Avrupa'ya ilave gaz sevkiyatını karşılıksız yapmayacağının sinyalini verdi.

Kremlin, tartışmalı Kuzey Akım 2 boru hattından sevkiyatı başlatmak istiyor.

Rus devletine ait gaz devi Gazprom ile Kremlin'e yakın isimlere göre; Rusya, doğal gaz arzını artırmanın karşılığında Almanya ve Avrupa Birliği'nden (AB) söz konusu boru hattından Avrupa'ya sevkiyatı başlatabilmek için gerekli yasal onayları vermelerini talep ediyor.

İktidara yakın üst düzey bir parlamenter olan Konstantin Kosachyov, Rusya'nın bu konudaki talebini net bir şekilde ifade etmese de verdiği bir röportajda, "Sadece bize ait olmayan hataları gidermek için imdada yetişemeyiz. Biz tüm sözleşme şartlarımızı ve tüm yükümlülüklerimizi yerine getiriyoruz. Bunun dışındaki her şey ilave gönüllü ve karşılıklı fayda sağlayacak anlaşmalara tabi olmalı" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bu ayın başında yaptığı açıklamada bölgeye rekor hacimlerde gaz sevkiyatı gerçekleştirebileceklerini söylemiş, Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksander Novak da tartışmalı Kuzey Akım 2 doğal gaz boru hattının bunu sağlamanın bir yolu olduğunu belirtmişti.

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