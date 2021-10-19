Saadet Partisinden CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na tepki geldi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun memur ve bürokratları tehdit eden açıklamaları gündemdeki yerini koruyor. Kılıçdaroğlu'nun skandal açıklamalarına hükumet cephesinden sert tepkiler gelirken Millet İttifakında da huzursuzluğa sebep oldu. CHP liderinin açıklamalarının ittifak içinde şaşkınlıkla karşılandığı öğrenildi.

İttifak ortaklarında Kılıçdaroğlu'nun kendisini 'güçlü gösterme' çabası içinde olduğu, kullandığı söylemin siyasetin tansiyonunu yükselttiği ve gerginlik çıkardığı düşüncesinin hakim olduğu kulislerde konuşulurken Saadet Partisi, CHP liderine tepkisini açık açık dile getirdi. Saadet Partisi Sözcüsü Birol Aydın, katıldığı bir programda, "Kılıçdaroğlu'nun 18 Ekim'i milat etmesi garabet bir durumdur. Kılıçdaroğlu'nun bu açıklamalarını yadırgadığımı ifade etmek isterim" dedi.

İYİ Parti de Kılıçdaroğlu'na mesafeli

Kılıçdaroğlu'nun son çıkışı başta olmak üzere son dönemde ittifak ortaklarına sormadan 'iktidarları dönemine' ilişkin çeşitli açıklamalar yapmasının İYİ Parti içinde de tartışmalara neden olduğu belirtiliyor. İYİ Partililerin Kılıçdaroğlu'nun adaylığına mesafeli durdukları ve tek taraflı bir aday ilanın uygun olmayacağı ifade ediliyor.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada Kılıçdaroğlu'nu açık bir şekilde eleştirmişti. Paçacı'nın, "Çok tekil söylemlerde bulunuyor. İttifak halindeysek bunları ortaklaşa kararlaştırmalı ve ortak bir dille birlikte açıklamalıyız. Madem birlikte hükumet kuracağız, bunları bize sordunuz mu?" açıklamaları bu rahatsızlığın yansıması olarak yorumlanmıştı.