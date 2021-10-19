BIST 1.430
DOLAR 9,32
EURO 10,86
ALTIN 531,48
HABER /  GÜNCEL

Cumhurbaşkanı Erdoğan Afrika turuna devam ediyor Togo'ya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Afrika turuna devam ediyor Togo'ya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Angola ziyaretinin ardından Togo’ya geldi. Erdoğan Togo’nun başkenti Lome’de resmi törenle karşılandı.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TUR" ile TSİ 15.15'te Togo'nun başkenti Lome'ye gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Togo Cumhurbaşkanı Faure Essozimna Gnassingbe tarafından resmi törenle karşılandı.  Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndaki törende, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Togo Cumhurbaşkanı Gnassingbe'nin tören alanındaki yerlerini almalarının ardından, iki ülke milli marşları dinlendi.

Ortak basın toplantısı düzenlenecek

Tören kıtasını denetleyen Erdoğan ve Gnassingbe, daha sonra heyetlerini birbirine takdim etti.

Erdoğan ve Gnassingbe, baş başa ve heyetler arası gerçekleştirecekleri görüşmelerin ardından, anlaşmaların imza törenine katılacak ve ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Törende, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da yer aldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Taksicilerden İBB'ye karşı hamle! İstanbul'da yeni dönem bugün başlamıştı: Artık...
Taksicilerden İBB'ye karşı hamle! İstanbul'da yeni dönem bugün başlamıştı: Artık...
Trabzonspor'da Antony Nwakaeme'den kötü haber
Trabzonspor'da Antony Nwakaeme'den kötü haber
Kiralık daire bulmak imkansızlaşıyor! Süre 3 güne düştü
Kiralık daire bulmak imkansızlaşıyor! Süre 3 güne düştü
Eskişehirspor'un yeni teknik direktörü Suat Kaya oldu
Eskişehirspor'un yeni teknik direktörü Suat Kaya oldu
Türkiye'nin altın üretimini artıracak 5 yeni proje! 11 ton artacak
Türkiye'nin altın üretimini artıracak 5 yeni proje! 11 ton artacak
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan çok net Doğu Akdeniz mesajı
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan çok net Doğu Akdeniz mesajı
ABD'de konut başlangıçları 5 ayın en düşük seviyesine geriledi
ABD'de konut başlangıçları 5 ayın en düşük seviyesine geriledi
Şanlıurfa'da mezarlıkta korkunç olay! Çantanın içine bakanlar inanamadı
Şanlıurfa'da mezarlıkta korkunç olay! Çantanın içine bakanlar inanamadı
Darüşşafaka Basketbol Takımı'nın 2 maçı Kovid-19 vakaları nedeniyle ertelendi
Darüşşafaka Basketbol Takımı'nın 2 maçı Kovid-19 vakaları nedeniyle ertelendi
31 Aralık tatil mi 2021 öğleden sonra okullar tatil mi?
31 Aralık tatil mi 2021 öğleden sonra okullar tatil mi?