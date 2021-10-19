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Yemeksepeti'nin sahibi Getir'in rakibini fonladı: Tam 235 milyon dolar

Yemeksepeti'nin sahibi Getir'in rakibini fonladı: Tam 235 milyon dolar

2015 yılında 589 milyon dolar ödeyerek Yemeksepeti’ni satın alan Delivery Hero, şimdi de Getir’in İngiltere ve Avrupa’daki rakibi Gorillas'a 235 milyon dolarlık yatırım yaptı.

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Yemeksepeti’nin sahibi Delivery Hero, Getir’in İngiltere ve Avrupa’daki rakibi Gorillas’ın 1 milyar dolar değerindeki fonlama turunda şirkete 235 milyon dolarlık yatırım yaptı. Delivery Hero bu yatırımla beraber Gorillas’ın yüzde 8’lik hissesinin sahibi oldu. Fonlama turuda Tencent Holdings, Coatue ve DST gibi yatırımcılar da katıldı.

Yatırım sonrasında şirketin değerlemesinin yaklaşık 3 milyar dolara yükseldiği belirtildi. Öte yandan Gorillas’ın değerlemesiyle ilgili farklı rakamlar da telaffuz edilmişti. Gorillas, mayıs ayında 6 milyar dolar değerleme ile fon aramıştı. ABD merkezli DoorDash ise şirketin değerini 2,5 milyar dolar olarak belirlemişti.


2015 yılında Yemeksepeti'ni almıştı
Dünya gazetesinin haberine göre Türkiye’nin Yemek sektörünün önemli şirketlerinden Yemeksepeti, dünyanın en büyük online yemek sipariş platformu Delivery Hero tarafından Mayıs 2015’te satın alınmıştı. Delivery Hero, 589 milyon Dolar (1 milyar 596 milyon TL) toplam değerleme üzerinden Yemeksepeti hisselerinin tamamını bünyesine katmıştı. ABD'li e-Bay'in 2001 yılında kurulan Gittigidiyor'u 2011 yılında 217 milyon dolara satın almasından sonra Yemeksepeti anlaşması o dönem en büyük internet satın alması olmuştu.

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