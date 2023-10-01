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Kılıçdaroğlu, Karamollaoğlu ve Davutoğlu ile bir araya geldi

Kılıçdaroğlu, Karamollaoğlu ve Davutoğlu ile bir araya geldi

Meclis'te yeni yasama yılı başladı. İlk Genel Kurul Toplantısı'nın ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu bir araya geldi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde 28’inci dönem 2’nci Yasama Yılı açılışı nedeniyle düzenlenen Genel Kurul oturumuna katıldı.

Locadan Genel Kurul’u takip eden Kılıçdaroğlu, ardından Meclis’teki makam odasına geçti.

Kılıçdaroğlu, kendisini ziyarete gelen Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu ve Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu ile görüştü.

Genel başkanlar, yeni yasama yılının hayırlı olması temennisinde bulundu.

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