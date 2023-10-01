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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'den 'lav silahı' açıklaması

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'den 'lav silahı' açıklaması

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ankara'daki patlamayla ilgili yaptığı açıklamada, "Görünürde bir lav silahı var. Silahın menşeinin yurt dışı olma ihtimali çok yüksek" ifadelerine yer verdi.

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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ankara'da yaşanan patlamaya ilişkin açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'bir gece ansızın gelebiliriz' sözünün hatırlatılması üzerine Bakan Güler, "O şarkı kulağınızda dursun diyor" dedi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) 28. Dönem 2. Yasama Yılı resepsiyonuna katıldı. Katıldığı resepsiyonda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Güler, Ankara'da yaşanan patlamaya ilişkin açıklamalarda bulundu. Bir muhabirin Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 'bir gece ansızın gelebiliriz' sözünü hatırlatması üzerine Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "O şarkı kulağınızda dursun diyor" ifadelerini kullandı.

Sabah saatlerinde İçişleri Bakanlığına gerçekleştirilen saldırı girişimine ilişkin konuşan Güler, "Görünürde bir lav silahı var" diye konuştu. Bir muhabirin "Silah Sovyet yapımı mı?" sorusu üzerine, "Büyük ihtimalle evet" cevabını verdi.

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