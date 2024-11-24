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HABER /  POLİTİKA

Saadet Partisi'nin yeni Genel Başkanı belli oldu

Saadet Partisi'nin yeni Genel Başkanı belli oldu

Saadet Partisinin 9. Olağan Büyük Kongresi'nde, Genel Başkan Vekili ve Kayseri Milletvekili Mahmut Arıkan, kullanılan 1026 oyun 823'ünü alarak genel başkanlığa seçildi. Kongrede, Arıkan ve Parti Sözcüsü Birol Aydın adaylık için yarıştı.

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Saadet Partisinin 9. Olağan Büyük Kongresi'nde Genel Başkanlığa, Genel Başkan Vekili ve Kayseri Milletvekili Mahmut Arıkan seçildi.

Atatürk Spor Salonu'ndaki kongrede gündem maddelerinin görüşülmesi ve konuşmaların ardından yeni genel başkanın seçimine geçildi.

Genel Başkan Vekili ve Kayseri Milletvekili Arıkan, Parti Sözcüsü Birol Aydın ile eski genel başkanlardan Mustafa Kamalak'ın genel başkanlık için aday adayı olduğu kongrede, delegelerden aday belirlenmesi için imza toplandı.

Parti tüzüğüne göre, delege tam sayısının en az yüzde 15'inin desteğini alan Arıkan ve Aydın, genel başkanlık için yarıştı.

Kongrede, geçerli 1026 oyun 823'ünü alan Arıkan, Saadet Partisinin yeni genel başkanı seçildi.

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