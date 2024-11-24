Kandilli duyurdu: Hatay'da korkutan deprem!

Kandilli Rasathanesi'nin verdiği bilgilere göre Hatay'ın İskenderun ilçesinde 3,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.Abone ol
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Hatay'ın İskenderun ilçesi merkezli 3,3 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu.
Deprem, 7.5 km derinlikte gerçekleşti.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) November 24, 2024
KALEDIBI-ISKENDERUN (HATAY) https://t.co/5tO7ijnnnA
24.11.2024, 16:54:42 TSİ
Büyüklük: 3.3
Derinlik: 7.5 km#Kandilli