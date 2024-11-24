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Kandilli duyurdu: Hatay'da korkutan deprem!

Kandilli duyurdu: Hatay'da korkutan deprem!

Kandilli Rasathanesi'nin verdiği bilgilere göre Hatay'ın İskenderun ilçesinde 3,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

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 Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Hatay'ın İskenderun ilçesi merkezli 3,3 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu.

Deprem, 7.5 km derinlikte gerçekleşti.

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