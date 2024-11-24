BIST 9.550
DOLAR 34,54
EURO 36,01
ALTIN 3.005,46
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Kahramanmaraş-Kayseri kara yolu kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı

Kahramanmaraş-Kayseri kara yolu kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı

Kahramanmaraş-Kayseri kara yolu yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı.

Abone ol

Kent merkezinde gece saatlerinde etkili olan sağanak, özellikle kuzey ilçelerde Afşin, Elbistan, Nurhak, Ekinözü ve Göksun'da yerini kar yağışına bıraktı. Kent merkezinde sağanak ve fırtına etkisini sürdürürken, yüksek kesimlerde de kar ve tip etkili oluyor.

Kar yağışı nedeniyle Kahramanmaraş-Kayseri kara yolunda ulaşıma kapatıldı. Karayolları ve belediye ekipleri yolları açmak için yoğun çaba harcıyor.

Edebiyat Yolu'nda ve Tekir Mahallesi'nde önlem alan bölge trafik ekipleri, otobüs, tır ve araçların geçişine izin vermiyor.

Fırtına nedeniyle ağaç devrildi

Onikişubat ilçesinde Süleymanşah Mahallesi'nde fırtına nedeniyle ağaç yola devrildi. Ağaç, itfaiye ekiplerince kesilerek yoldan kaldırıldı.

Öte yandan Kahramanmaraş Valiliği, X platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, "Göksun-Kayseri arası (Püren Geçidi) yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle yollar trafiğe kapalı durumda. İlimiz genelinde kar yağışı, şiddetli sağanak ve fırtına etkili olmaktadır. Güvenli ulaşımı sağlamak için görevli tüm ekiplerimiz çalışmalarını sürdürmektedir. Sürücülerimizin uyarıları dikkate alarak tedbirli olmaları önem arz etmektedir. Lütfen zorunlu olmadıkça yola çıkmayalım." ifadelerine yer verdi.

ÖNCEKİ HABERLER
MHP'li Semih Yalçın, Devlet Bahçeli'nin 'Öcalan' çağrısıyla ilgili konuştu
MHP'li Semih Yalçın, Devlet Bahçeli'nin 'Öcalan' çağrısıyla ilgili konuştu
İsrail'in 415 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 44 bin 211'e yükseldi
İsrail'in 415 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 44 bin 211'e yükseldi
Bakan Abdulkadir Uraloğlu:20 Kasım'da rekor kırdı
Bakan Abdulkadir Uraloğlu:20 Kasım'da rekor kırdı
Rize'de emekli öğretmen son yolculuğuna Öğretmenler Günü'nde uğurlandı
Rize'de emekli öğretmen son yolculuğuna Öğretmenler Günü'nde uğurlandı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Anıtkabir'i ziyaret etti
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Anıtkabir'i ziyaret etti
Mersin'de işçilerin kaldığı tesiste çatılar uçtu! 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Mersin'de işçilerin kaldığı tesiste çatılar uçtu! 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Cam şişeye koydukları torpili patlatan çocuklara büyük şok!
Cam şişeye koydukları torpili patlatan çocuklara büyük şok!
Kamuya toplu akaryakıt alımıyla 3 milyar lira tasarruf sağlandı! Bakan Mehmet Şimşek'ten açıklama
Kamuya toplu akaryakıt alımıyla 3 milyar lira tasarruf sağlandı! Bakan Mehmet Şimşek'ten açıklama
Anadolu Otoyolu'nda son durum ne? Yoğun kar yağışı etkili oluyor
Anadolu Otoyolu'nda son durum ne? Yoğun kar yağışı etkili oluyor
Sertavul Geçidi kar yağışı nedeniyle trafiğe kapatıldı
Sertavul Geçidi kar yağışı nedeniyle trafiğe kapatıldı
AFAD'dan sarı ve turuncu kodlu uyarı
AFAD'dan sarı ve turuncu kodlu uyarı
Antalya'da hortum ile sağanağın zarar verdiği sera ve evler görüntülendi: "Deprem oldu sandık"
Antalya'da hortum ile sağanağın zarar verdiği sera ve evler görüntülendi: "Deprem oldu sandık"