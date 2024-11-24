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İsrail'in 415 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 44 bin 211'e yükseldi

İsrail'in 415 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 44 bin 211'e yükseldi

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde son 24 saatte 35 kişinin yaşamını yitirdiği ve can kaybının 44 bin 211'e yükseldiği bildirildi.

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Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 415 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi. İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdiği katliamlarda 35 kişinin hayatını kaybettiği, 94 kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 44 bin 211'e, yaralı sayısının da 104 bin 567'ye yükseldiği kaydedildi.

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