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Anadolu Otoyolu Ankara yönü kar nedeniyle ulaşıma kapandı

Anadolu Otoyolu Ankara yönü kar nedeniyle ulaşıma kapandı

 Bolu'da etkili olan kar yağışı nedeniyle Anadolu Otoyolu Ankara istikametindeki ulaşım, Abant Kavşağı'ndan itibaren ulaşıma kapandı.

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Dünden bu yana bölgede devam eden kar yağışı otoyoldaki ulaşımı da olumsuz etkiledi.

Otoyolun Ankara yönünde yoğun kar yağışı, kayan araçlar ve hasarlı trafik kazaları nedeniyle Abant Kavşağı'ndan itibaren ulaşım durdu.

Uzun araç kuyruklarının oluştuğu otoyolda, karayolları ve trafik ekiplerinin yolu açma çalışmaları sürüyor.

Otoyolun İstanbul istikametini kullanan sürücüler ise yoğun yağış ve sis nedeniyle trafikte dikkatli seyrediyor.

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